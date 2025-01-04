Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Penyebab Arema FC Tunjuk Ze Gomes Gantikan Joel Cornelli Jadi Pelatih Baru

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 04 Januari 2025 |22:29 WIB
Penyebab Arema FC Tunjuk Ze Gomes Gantikan Joel Cornelli Jadi Pelatih Baru
Jose Manuel Gomes da Silva resmi tangani Arema FC. (Foto: Arema FC)
A
A
A

ALASAN Arema FC tunjuk Ze Gomes jadi pelatih baru Arema FC terungkap. Dia diketahui menggantikan Joel Cornelli yang dipecat.

Sebelumnya, Joel Cornelli didepak manajemen karena isu tiga laga kurang bagus, saat melawan Persebaya, Persis, dan Persik Kediri, secara beruntun. Meski secara keseluruhan, sejatinya prestasi Joel Cornelli masih terbilang lumayan bagus.

Jose Manuel Gomes da Silva

Usai mendepak Joel Cornelli, manajemen Singo Edan akhirnya bergerak cepat dan mengikat kontrak Jose Manual Gomes da Silva atau Ze Gomes. Dia baru dikenalkan ke publik, Sabtu (4/1/2025), sebagai pelatih kepala di sisa kompetisi Liga 1.

1. Evaluasi Pelatih

General Manager Arema FC, Muhammad Yusrinal Fitriandi, mengatakan evaluasi memang terus dilakukan oleh manajemen tim. Meski sebenarnya Joel Cornelli mampu mengangkat performa Arema FC, bahkan meraih enam kemenangan, empat hasil imbang, dan lima kekalahan, dan membuat Arema FC bersaing di papan tengah, pemecatan tetap dilakukan.

"Ada tiga hal pertimbangan (mengganti pelatih) kalau kita bicarakan antara pelatih sama manajemen. Beberapa waktu kemarin season kemarin, saya selalu bilang kita itu pasti kita mencari pelatih sesuai kebutuhan tim," ucap Yusrinal Fitriandi, saat konferensi pers.

Inal -sapaan akrab Yusrinal- berkaca pada penunjukan Fernando Valente pasca Tragedi Kanjuruhan, memang dibutuhkan untuk memulihkan psikologis pemain. Apalagi, Valente disebut punya sertifikasi dan kemampuan untuk penanganan psikis pemain dan tim.

"Selanjutnya, di season kita punya Joel, dengan CV yang mungkin jauh di atas Ze Gomes, tapi itu sesuai dengan kebutuhan tim. Kita meyakini membikin tim kemarin tim ini bakal menjadi tim membawa perubahan di Arema," ujar Inal.

Tapi, Joel Cornelli disebut Inal beruntung karena Arema FC dibekali pemain-pemain bagus yang direkrut manajemen seperti William dan Dalberto, yang menjadi pembeda. Namun menurutnya, ada hal mendasar yang perlu ditekankan di Arema FC, yakni persoalan kekeluargaan.

Faktor kekeluargaan dan skill pemain bagus membuat Arema FC disebut akhirnya berhasil meraih hasil bagus di putaran pertama. Bahkan, kesolidan dan chemistry antar pemain sudah terbentuk begitu kuat layaknya keluarga.

"Saya bilang tim ini sudah solid, tim ini sudah jadi, pemain, chemistry mereka di lapangan menurut kita di pertandingan-pertandingan sudah jadi. Jadi tinggal siapa yang menahkodai tim ini, kalau kita ngomong kebutuhan tadi ini nggak cukup oleh pelatih yang punya CV mentereng," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/24/49/3107465/stadion_kanjuruhan-aC59_large.jpg
Desain Stadion dan Monumen Peringatan Tragedi Kanjuruhan Diklaim Sudah Libatkan Keluarga Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/49/3042717/kisah-haru-dedik-setiawan-striker-gacor-arema-fc-ini-dulunya-sempat-bekerja-di-perusahaan-air-minum-TjJgbeTkWB.jpg
Kisah Haru Dedik Setiawan, Striker Gacor Arema FC Ini Dulunya Sempat Bekerja di Perusahaan Air Minum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/49/3018635/tiga-pelatih-asing-yang-jadi-incaran-arema-fc-untuk-liga-1-2024-2025-al2S8zoXng.jpg
Tiga Pelatih Asing yang Jadi Incaran Arema FC untuk Liga 1 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/11/49/2881123/ikuti-saran-fernando-valente-arema-fc-resmi-datangkan-dua-asisten-pelatih-asing-qvF4pH0CMu.jpg
Ikuti Saran Fernando Valente, Arema FC Resmi Datangkan Dua Asisten Pelatih Asing
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/09/51/1630507/pbsi-dan-perada-swara-productionsjalin-kerja-samauntuk-gelarkejuaraan-bulu-tangkis-internasional-dan-nasional-2026-fzg.webp
PBSI dan Perada Swara ProductionsÂ Jalin Kerja SamaÂ untuk GelarÂ Kejuaraan Bulu Tangkis Internasional dan Nasional 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/09/02/saleh_al_shehri.jpg
Daftar 3 Striker Arab Saudi yang Bisa Jadi Mimpi Buruk Timnas Indonesia: Ada Pembunuh Argentina
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement