Penyebab Arema FC Tunjuk Ze Gomes Gantikan Joel Cornelli Jadi Pelatih Baru

ALASAN Arema FC tunjuk Ze Gomes jadi pelatih baru Arema FC terungkap. Dia diketahui menggantikan Joel Cornelli yang dipecat.

Sebelumnya, Joel Cornelli didepak manajemen karena isu tiga laga kurang bagus, saat melawan Persebaya, Persis, dan Persik Kediri, secara beruntun. Meski secara keseluruhan, sejatinya prestasi Joel Cornelli masih terbilang lumayan bagus.

Usai mendepak Joel Cornelli, manajemen Singo Edan akhirnya bergerak cepat dan mengikat kontrak Jose Manual Gomes da Silva atau Ze Gomes. Dia baru dikenalkan ke publik, Sabtu (4/1/2025), sebagai pelatih kepala di sisa kompetisi Liga 1.

1. Evaluasi Pelatih

General Manager Arema FC, Muhammad Yusrinal Fitriandi, mengatakan evaluasi memang terus dilakukan oleh manajemen tim. Meski sebenarnya Joel Cornelli mampu mengangkat performa Arema FC, bahkan meraih enam kemenangan, empat hasil imbang, dan lima kekalahan, dan membuat Arema FC bersaing di papan tengah, pemecatan tetap dilakukan.

"Ada tiga hal pertimbangan (mengganti pelatih) kalau kita bicarakan antara pelatih sama manajemen. Beberapa waktu kemarin season kemarin, saya selalu bilang kita itu pasti kita mencari pelatih sesuai kebutuhan tim," ucap Yusrinal Fitriandi, saat konferensi pers.

Inal -sapaan akrab Yusrinal- berkaca pada penunjukan Fernando Valente pasca Tragedi Kanjuruhan, memang dibutuhkan untuk memulihkan psikologis pemain. Apalagi, Valente disebut punya sertifikasi dan kemampuan untuk penanganan psikis pemain dan tim.

"Selanjutnya, di season kita punya Joel, dengan CV yang mungkin jauh di atas Ze Gomes, tapi itu sesuai dengan kebutuhan tim. Kita meyakini membikin tim kemarin tim ini bakal menjadi tim membawa perubahan di Arema," ujar Inal.

Tapi, Joel Cornelli disebut Inal beruntung karena Arema FC dibekali pemain-pemain bagus yang direkrut manajemen seperti William dan Dalberto, yang menjadi pembeda. Namun menurutnya, ada hal mendasar yang perlu ditekankan di Arema FC, yakni persoalan kekeluargaan.

Faktor kekeluargaan dan skill pemain bagus membuat Arema FC disebut akhirnya berhasil meraih hasil bagus di putaran pertama. Bahkan, kesolidan dan chemistry antar pemain sudah terbentuk begitu kuat layaknya keluarga.

"Saya bilang tim ini sudah solid, tim ini sudah jadi, pemain, chemistry mereka di lapangan menurut kita di pertandingan-pertandingan sudah jadi. Jadi tinggal siapa yang menahkodai tim ini, kalau kita ngomong kebutuhan tadi ini nggak cukup oleh pelatih yang punya CV mentereng," jelasnya.