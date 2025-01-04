Profil Jose Manuel Gomes da Silva, Pelatih Baru Arema FC yang Punya Jejak Meragukan

PROFIL Jose Manuel Gomes da Silva akan diulas dalam artikel ini. Pelatih anyar Arema FC itu ternyata punya jejak yang meragukan.

Ya, Arema FC resmi menunjuk Jose Manuel Gomes da Silva sebagai pelatih kepala. Pelatih yang akrab disapa Ze Gomes itu menggantikan peran Joel Cornelli, yang didepak manajemen Singo Edan.

1. Penunjukan Ze Gomes Mengejutkan

Penunjukan Ze Gomes memang cukup mengejutkan. Pasalnya, ada beberapa nama yang sempat dikabarkan dekat dengan Arema FC, tapi akhirnya manajemen memutuskan memilih Ze Gomes, meski secara riwayat kepelatihan cukup meragukan.

Berbeda dengan pendahulunya Joel Cornelli yang masih pernah membawa Etihad FC, pada juara Liga perempuan di Yordania, sebelum di Arema FC. Riwayat kepelatihan Ze Gomes begitu meragukan.

Bahkan darı informasi yang dihimpun, Ze Gomes terakhir melatih tim sepakbola dua tahun lalu, atau pada 2022 periode Maret hingga Juni 2022. Kala itu, dia melatih Coimbra di Liga Portugal Divisi Tiga.

2. Profil Jose Manuel Gomes da Silva





Soal profil melatih Jose Manuel Gomes da Silva, dia banyak menghabiskan kariernya di tim Rio Ave di Liga Portugal. Ia memulai karier sebagai pelatih di tim junior Rio Ave U-19, pada Juli 2014 hingga Juni 2015. Kemudian, Ze Gomes hijrah ke tim lokal Braganca, di Liga Portugal.

Setelah itu, Gomes kembali Rio Ave B atau tim cadangan sebagai asisten pelatih. Posisi itu dijabatnya pada Juli 2017 hingga Juni 2018.

Hingga akhirnya, Gomes dijadikan pelatih defenitif di Rio Ave B pada Juli 2018 hingga Juni 2018. Perjalanan kariernya di pelatihan tidaklah mulus, lantaran ia kembali turun kasta melatih tim Rio Ave U-23 sebagai asisten pelatih.

Sebelum akhirnya jadi pelatih kepala di tim Rio Ave U-23 di periode Juli 2020 hingga Juli 2021. Kemudian, sisanya dua tim di Academico Viseu, tim divisi dua di Liga Portugal ditangani Gomes pada 2021 dari Maret sampai Desember.

Terakhir, dia menangani Coimbra. Sebelum menjadi pelatih kepala di Rio Ave U-23, Gomes memang pernah menjadi asisten pelatih di tim yang sama pada periode Juli 2019 hingga Juni 2020.

Kariernya sebagai pemain pun banyak dihabiskan di Liga Portugal, mulai darı Braga B, Montalegre, Ovarense, Braganca, Rio Ave, hingga Maritimo. Ia hanya bermain satu kali di luar negeri saat membela Konyaspor di Liga Turki, pada musim 2007 hingga 2008.