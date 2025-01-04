Resmi! Arema FC Tunjuk Jose Manuel Gomes da Silva sebagai Pelatih Anyar, Terakhir Melatih 2022

AREMA FC resmi tunjuk Jose Manuel Gomes da Silva sebagai pelatih anyar. Pelatih asal Portugal itu sendiri diketahui terakhir menangani tim pada 2022.

Ya, Arema FC resmi memperkenalkan pelatih barunya asal Portugal bernama lengkap Jose Manual Gomes da Silva. Sang pelatih baru itu diikat kontrak untuk menangani Arema FC di sisa kompetisi Liga 1 musim 2024-2025.

1. Sempat Didekati Klub Lain

Ze Gomes -sapaan akrab Jose Manuel Gomes da Silva- menggantikan peran Joel Cornelli yang didepak manajemen usai tiga hasil buruk yang dialami. Di antarnaya, ada dua kekalahan saat melawan Persebaya Surabaya dan Persik Kediri.

Ze Gomes mengaku sebelum mendarat di Arema FC, ada tim Liga 1 yang sempat berkompetisi dengannya. Hal ini yang membuatnya mulai melihat kompetisi Liga 1. Apalagi, setelah ada tawaran resmi dari Arema FC, yang disebutnya merupakan tim besar.

"Sebenarnya banyak tim yang minta saya melatih, tapi saya tidak mau, sampai sekarang akhirnya saya memilih Arema,” kata Ze Gomes, saat perkenalan di Kantor Arema FC, Sabtu (4/1/2025).

“Ketika ada tawaran dari Arema, saya langsung nonton semua pertandingan Arema dari televisi, agar bisa mencocokkan bagaimana di lapangan untuk kasih latih pemain," lanjutnya.

Ze Gomes meyakini pilihannya untuk melatih Arema FC adalah keputusan tepat. Apalagi, Arema FC saat ini berada di papan atas, memiliki materi komposisi pemain bagus, staf kepelatihan, dan jajaran manajemen yang saling membantu.

"Kemudian (asisten pelatih) coach Kuncoro juga penting karena paling tahu Arema. Saya datang ke sini untuk membantu tim, dan dengan semua bersatu maka akan jadi lebih kuat," ucap pelatih berusia 48 tahun ini.