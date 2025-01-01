Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jendela Transfer Paruh Musim Liga 1 2024-2025 Dibuka, Arema FC Pilih Tak Belanja Pemain

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 01 Januari 2025 |13:12 WIB
Jendela Transfer Paruh Musim Liga 1 2024-2025 Dibuka, Arema FC Pilih Tak Belanja Pemain
Arema FC tak ramainkan jendela transfer paruh musim Liga 1 2024-2025. (Foto: Instagram/aremafcofficial)
A
A
A

MALANG – Caretaker Arema FC, Kuncoro mengonfirmasi timnya tidak meramaikan jendela transfer paruh musim Liga 1 2024-2025. Menurut Kuncoro, skuad Arema sudah lengkap dan siap bersaing hingga akhir musim tanpa harus belanja pemain lagi.

Kuncoro mengatakan, secara materi pemain, Arema FC memang sudah dianggap memuaskan. Bahkan untuk Kuncoro sesumbar timnya bisa bersaing di papan atas dan bersaing memperebutkan persaingan di zona Asia.

"Kalau materi pemain Alhamdulillah tahun ini Arema saya anggap bisa ngatasi di atas," ucap Kuncoro, saat dikonfirmasi pada Rabu (1/1/2025).

Pria berusia 51 tahun ini satu hal yang mencoba dibenahi oleh tim pelatih yakni faktor stamina. Peningkatan stamina itu disebutnya menjadi hal yang perlu dibenahi di putaran kedua.

Arema FC

Apalagi kompetisi Liga 1 musim 2024-2025 ini jadwal antar pertandingan juga padat, sehingga membutuhkan stamina yang fit.

"Di putaran kedua kita sudah tahu kelemahan kita, paling mendasar yakni stamina kita. Untuk pertandingan kita pernah di faktor stamina, kompetisi padat, jadi begitu selesai pertandingan hari ini buat pengalaman untuk pertandingan-pertandingan besok setelah itu kita evaluasi," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Kuncoro Bursa Transfer Arema FC
