Media Italia Kagum Lihat Aksi Kiper Timnas Indonesia Emil Audero di Laga Cremonese vs Cagliari

MEDIA Italia, Tuttomercatoweb, menyebut kiper Timnas Indonesia Emil Audero sebagai bintang di bawah mistar gawang saat Cremonese ditahan Cagliari. Emil Audero tetap disanjung kendati kebobolan dua gol dalam laga tersebut.

Cremonese ditahan Cagliari 2-2 di pekan ke-19 Liga Italia 2025-2026. Pertandingan itu digelar di Stadion Giovanni Zini, Cremona, Italia pada Jumat (9/1/2026) dini hari WIB.

1. Cremonese Sempat Unggul 2-0 atas Cagliari

Cremonese ditahan Cagliari 2-2 di Liga Italia 2025-2026. (Foto: X/@USCremonese)

Grigiorossi -julukan Cremonese- tampil dominan pada babak pertama. Mereka sukses mencetak dua gol via sepakan Dennis Johnsen (4'), dan Jamie Vardy (29').

Namun, pada babak kedua, Cagliari tampil beringas dan membalaskan dua gol. Michel Adopo (51'), dan Yael Trepy (88') yang berhasil menggagalkan kemenangan tim tuan rumah.

2. Emil Audero Tampil Gemilang

Emil Audero tampil penuh dalam pertandingan tersebut. Ia tercatat membukukan tiga penyelamatan, dua di antaranya dilakukan di dalam kotak penalti.

Tuttomercatoweb menyebut Emil Audero sebagai bintang kendati kebobolan dua gol. Aksi-aksi luar biasa ditampilkan penjaga gawang Timnas Indonesia itu ketika Cagliari menggempur habis pertahanan Cremonese di babak kedua.