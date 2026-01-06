Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Penyebab Cremonese Kalah 0-1 dari Fiorentina di Liga Italia 2025-2026 meski Emil Audero Tampil Gemilang

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 06 Januari 2026 |01:05 WIB
Penyebab Cremonese Kalah 0-1 dari Fiorentina di Liga Italia 2025-2026 meski Emil Audero Tampil Gemilang
Davide Nicola kecewa Cremonese kalah 0-1 dari Fiorentina di Liga Italia 2025-2026. (Foto: Instagram/@USCremonese)
PELATIH Cremonese Davide Nicola kecewa Emil Audero dan kawan-kawan menelan kekalahan 0-1 dari Fiorentina di pekan ke-18 Liga Italia 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Artemio Franchi, Florence, Minggu 4 Januari 2026 malam WIB.  Davide Nicola mengatakan kemenangan adalah target utama Cremonese dalam laga tersebut, tetapi gagal dicapai.

1. Fiorentina Unggul Segalanya atas Cremonese

Ia mengakui Cremonese mendapatkan perlawanan ketat dari Fiorentina. Mengutip dari Whoscored, Fiorentina mencatatkan 64 persen penguasaan bola, berbanding 36 persen milik Cremonese.

Davide Nicola kesal Cremonese kalah dari Fiorentina. (Foto: Instagram/@davidenicolaoff)
Davide Nicola kesal Cremonese kalah dari Fiorentina. (Foto: Instagram/@davidenicolaoff)

"Pertandingan ini seharusnya membuat kita mengerti bahwa berada di level 90% saja tidak cukup. Untuk menjadi kompetitif dan berkualitas tinggi, kami harus selalu berada di level 100%," kata Davide Nicola, Okezone mengutip dari laman Cremonese, Selasa (5/1/2026).

"Kami kesulitan untuk bermain agresif, tanpa menemukan waktu yang tepat atau menerima keseimbangan jumlah pemain. Kami melakukan beberapa umpan buruk ketika kami merebut bola kembali," tambah juru taktik asal Italia ini.

2. Ingin Bangkitkan Cremonese

Davide Nicola mengatakan Cremonese tidak dalam performa terbaik saat melawan Fiorentina sehingga menelan kekalahan. Ia pun akan melakukan evaluasi untuk Cremonese agar tampil lebih baik lagi.

 

