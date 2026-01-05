Hasil Liga Italia 2025-2026 Semalam: Emil Audero Gagal Bantu Cremonese Menang, Inter Milan Gilas Bologna 3-1!

HASIL Liga Italia 2025-2026 pekan ke-18 yang berlangsung Minggu 4 Januari 2026 malam WIB hingga Senin (5/1/2026) dini hari WIB akan diulas Okezone. Sejumlah laga digelar seperti Fiorentina vs Cremonese dan Inter Milan kontra Bologna.

1. Fiorentina vs Cremonese

Pemain Timnas Indonesia Emil Audero tampil apik saat timnya, Cremonese, kalah 0-1 dari Fiorentina. Pertemuan kedua tim tersaji di Artemio Franchi Stadium, Florence, Minggu 4 Januari 2026 malam WIB.

Emil Audero dalam laga itu bermain 90 menit. Ia cukup bekerja keras karena melakukan tujuh kali penyelamatan.

Emil Audero tampil oke di laga Fiorentina vs Cremonese. (Foto: Instagram/emil_audero)

Pemain 28 tahun itu juga tercatat tiga kali meninju bola untuk menjauhkan si kulit bulat dari area pertahanan Cremonese. Emil Audero juga tiga kali memutus umpan silang yang dilancarkan barisan serangan tim tuan rumah.

Pemain kelahiran Mataram itu pun mendapatkan rating penilaian paling tinggi dalam laga itu, yakni 8,7. Sayangnya, kerja keras Emil Audero tidak berbuah manis untuk Cremonese. Gawangnya mampu dibobol Fiorentina pada menit ke-90+2 lewat Moise Kean.

Kekalahan itu membuat Cremonese berada di posisi ke-13 klasemen sementara Liga Italia 2025-2026 dengan mengumpulkan 21 poin. Sementara itu, Fiorentina berada di posisi ke-18 dengan 12 poin.