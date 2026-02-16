Timnas Italia Didesak Tak Panggil Alessandro Bastoni Imbas Kartu Merah Kontroversial di Laga Inter Milan vs Juventus

KARTU merah kontroversial yang muncul di laga Inter Milan vs Juventus berbuntut panjang buat Alessandro Bastoni. Suporter ramai-ramai menyerukan agar bek berusia 26 tahun itu tidak dipanggil Timnas Italia dalam waktu dekat.

Inter Milan vs Juventus itu digelar di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, Italia, Minggu 15 Februari 2026 dini hari WIB. Grande Partita tersebut tuntas dengan skor akhir 3-2 untuk Nerazzurri.

Inter Milan vs Juventus di Liga Italia 2025-2026 (Foto: Juventus)

Tiga gol Inter dicetak oleh bunuh diri Andrea Cambiaso (17’), Pio Esposito (76’), dan Piotr Zielinski (90’). Sedangkan, dua gol Juventus dihasilkan Cambiaso (26’) dan Manuel Locatelli (83’).

1. Alessandro Bastoni Diving

Namun, di laga itu, Juventus dirugikan dengan kartu merah yang menimpa Pierre Kalulu di menit ke-42. Bek asal Prancis itu diusir keluar setelah mendapatkan dua kartu kuning usai dinilai melanggar Bastoni.

Sayangnya, Bastoni ketahuan diving dalam momen tersebut. Sentuhan dari Kalulu juga hanya ringan saja. Wasit tak bisa menganulir keputusan dengan bantuan VAR karena bukan kartu merah langsung.

Terang saja Bastoni jadi sorotan. Apalagi, bek berpaspor Italia itu terlihat merayakan kartu merah yang menimpa Kalulu layaknya baru saja mencetak gol atau memenangi pertandingan.