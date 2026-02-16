Juventus Ngamuk hingga Kritik Kinerja Wasit Laga Kontra Inter Milan, Cristian Chivu Beri Sindiran Menohok

Cristian Chivu menyindir sikap Juventus yang protes berlebihan terhadap wasit laga kontra Inter Milan (Foto: Inter Milan)

MILAN – Laga Inter Milan vs Juventus pada giornata 25 Liga Italia 2025-2026 diwarnai kontroversi soal kinerja wasit Federico La Penna. Cristian Chivu lantas memberi sindiran menohok terkait sikap Bianconeri.

Duel Inter Milan vs Juventus itu digelar di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, Italia, Minggu 15 Februari 2026 dini hari WIB. Grande Partita tersebut tuntas dengan skor akhir 3-2 untuk Nerazzurri.

Inter Milan vs Juventus di Liga Italia 2025-2026 (Foto: Juventus)

Tiga gol Inter dicetak oleh bunuh diri Andrea Cambiaso (17’), Pio Esposito (76’), dan Piotr Zielinski (90’). Sedangkan, dua gol Juventus dihasilkan Cambiaso (26’) dan Manuel Locatelli (83’).

1. Kartu Merah Pierre Kalulu

Namun, di laga itu, Juventus dirugikan dengan kartu merah yang menimpa Pierre Kalulu di menit ke-42. Bek asal Prancis itu diusir keluar setelah mendapatkan dua kartu kuning usai dinilai melanggar Alessandro Bastoni.

Sebelum keluar lapangan, Kalulu sempat membuat gerakan yang meminta wasit mengecek VAR. Lantaran kartu merah itu didahului kartu kuning kedua, secara aturan sang arbitro tak bisa melakukannya.

Itu membuat pihak Juventus meradang. Petinggi klub meminta agar aturan diubah bahkan mendesak agar komite wasit Gianluca Rocchi mengundurkan diri karena dinilai tidak becus menugaskan anak buahnya.