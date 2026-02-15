Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Pandit Malaysia Optimistis Persib Bandung Remontada Lawan Ratchaburi FC!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 15 Februari 2026 |11:26 WIB
Pandit Malaysia Optimistis Persib Bandung <i>Remontada</i> Lawan Ratchaburi FC!
Dua orang pandit sepakbola Malaysia meyakini Persib Bandung bakal remontada ???????melawan Ratchaburi FC (Foto: AFC/Vachira Kalong)
DUA orang pandit sepakbola Malaysia, Faiz Gurun dan Keesh Sundaresan, optimistis Persib Bandung bisa membalikkan agregat saat menghadapi Ratchaburi FC di Leg II 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026. Mereka yakin Bobotoh akan jadi kunci kebangkitan.

Duel Persib Bandung vs Ratchaburi FC itu akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu 18 Februari 2026 pukul 19.15 WIB. Maung Bandung dalam posisi yang tidak menguntungkan jelang laga ini.

Ratchaburi FC vs Persib Bandung di AFC Champions League 2 2025-2026 (Foto: AFC/Vachira Kalong)

Pasalnya, Persib kalah 0-3 dari Ratchaburi FC di leg I. Mau tidak mau, armada Bojan Hodak harus menang dengan minimal selisih empat gol (4-0, 5-1, 6-2) untuk lolos baik selama 90 menit mau pun 120 menit.

1. Tidak Ada yang Mustahil

Bila menang dengan selisih tiga gol (3-0, 4-1, 5-2), maka Persib akan melanjutkan perjuangan ke babak extra time hingga adu penalti. Intinya, tugas berat menanti di Stadion GBLA.

Walau begitu, Faiz mengatakan, tidak ada yang mustahil dalam sepakbola. Ia yakin Bobotoh akan memberikan energi tambahan bagi Thom Haye dan kawan-kawan sepanjang 90 menit nanti.

“GBLA sangatlah penuh keajaiban. Tidak ada yang mustahil dalam sepakbola,” kata Faiz dalam video di akun Instagram @astroarenahd, dikutip Minggu (15/2/2026).

 

