Hasil Real Madrid vs Real Sociedad di Liga Spanyol 2025-2026: Menang 4-1, Los Blancos Gusur Barcelona!

MADRID – Hasil Real Madrid vs Real Sociedad di Liga Spanyol 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Bernabeu, Madrid, Spanyol, Minggu (15/2/2026) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 4-1 untuk Los Blancos.

Empat gol Madrid dicetak Gonzalo Garcia (5’), Vinicius Jr (25’, 48’), dan Federico Valverde (31’). Sedangkan, satu-satunya gol Sociedad dihasilkan oleh penalti Mikel Oyarzabal (21’).

Mikel Oyarzabal mencetak gol di laga Real Madrid vs Real Sociedad (Foto: La Liga)

Jalannya Pertandingan

Laga berjalan seru di babak pertama. Betapa tidak, baru lima menit, Garcia langsung membuka skor. Umpan silang Trent Alexander-Arnold disambar dengan tendangan yang membobol gawang Alex Remiro!

Selang semenit, Oyarzabal berusaha membalas kontan lewat sundulannya yang sayangnya masih melebar. Tim tamu baru bisa menyamakan skor di menit ke-21 usai pelanggaran Dean Huijsen kepada Yangel Herrera.

Eksekusi penalti Oyarzabal meluncur deras ke pojok kanan atas gawang Thibaut Courtois. Ironisnya, Madrid juga mendapat hadiah tendangan 12 pas di menit ke-25. Eksekusi Vinicius mengubah skor jadi 2-1.

Enam menit kemudian, skor kembali berubah. Umpan Alvaro Carreras bisa disepak dengan akurat oleh Valverde dari tengah kotak penalti ke pojok atas gawang. Kedudukan 3-1 bertahan hingga rehat.

Selepas istirahat, Madrid langsung mendapat hadiah penalti di menit ke-46. Kembali, Jon Aranburu melakukan pelanggaran terhadap Vinicius seperti pada menit ke-24.