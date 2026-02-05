Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Jadwal Siaran Langsung Barcelona vs Mallorca di Liga Spanyol 2025-2026, Live di Vision+

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |19:27 WIB
Jadwal Siaran Langsung Barcelona vs Mallorca di Liga Spanyol 2025-2026, Live di Vision+
Saksikan laga Barcelona vs Mallorca di Vision+. (Foto: Vision+)
A
A
A

JADWAL siaran langsung laga Barcelona vs Mallorca di laga lanjutan Liga Spanyol 2025-2026 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga yang digelra di markas Barcelona itu akan berlangsung pada Sabtu 7 Februari 2026, dan dapat disaksikan secara live streaming di Vision+ dengan klik di sini.

Barcelona menyambut laga ini dengan kepercayaan diri tinggi. Bukan tanpa alasan, Blaugrana saat ini masih kokoh di puncak klasemen LaLiga 2025-2026. Dari 22 pertandingan yang sudah dijalani, Barcelona berhasil mengoleksi 55 poin, unggul tipis dari Real Madrid yang terus menempel di posisi kedua. Persaingan menuju gelar juara pun kian memanas.

Tak hanya unggul di klasemen, performa Barcelona dalam beberapa laga terakhir juga terbilang nyaris sempurna. Mereka tampil konsisten dan terus memetik kemenangan. Barcelona sukses mengalahkan Slavia Praha dengan skor 4-2, lalu melibas Copenhagen 4-1.

Tren positif itu berlanjut setelah menang meyakinkan atas Real Oviedo 3-0 dan Elche 3-1. Bahkan di ajang Copa del Rey, Barcelona memastikan langkah ke semifinal usai menundukkan Albacete 2-1.

Barcelona vs Mallorca
Barcelona vs Mallorca

Rangkaian hasil positif tersebut menjadi modal berharga bagi pasukan Hansi Flick saat menghadapi Mallorca. Pertandingan ini pun diprediksi berjalan menarik. Jangan sampai kelewatan keseruan pertandingan Barcelona vs Mallorca! Catat jadwal tayangnya berikut:

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/46/3198973/real_madrid_vs_rayo_vallecano-wsyk_large.jpg
Hasil Real Madrid vs Rayo Vallecano di Liga Spanyol 2025-2026: Los Blancos Menang Dramatis 2-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/46/3198753/arbeloa-pVMP_large.jpg
Sejak Dilatih Alvaro Arbeloa, Bintang Real Madrid Ini Justru Makin Terpinggirkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/46/3197384/real_madrid_menang_2_0_atas_villarreal_berkat_sepasang_gol_dari_kylian_mbappe-gaNd_large.jpeg
Hasil Villarreal vs Real Madrid di Liga Spanyol 2025-2026: Kylian Mbappe Menggila, Los Blancos Menang 2-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/46/3197358/barcelona_vs_real_oviedo-VicZ_large.jpg
Link Live Streaming Barcelona vs Real Oviedo di Vision+, Klik di Sini!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2026/02/05/11/1673847/iran-masuk-final-piala-asia-futsal-2026-usai-kalahkan-iran-42-rlw.jpg
Iran Masuk Final Piala Asia Futsal 2026 usai Kalahkan Iran 4-2
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/24/pelatih_como_1907_cesc_fabregas.jpg
Eden Hazard Desak Cesc Fabregas Pulang ke Chelsea: Waktunya Sudah Tiba
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement