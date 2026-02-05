Jadwal Siaran Langsung Barcelona vs Mallorca di Liga Spanyol 2025-2026, Live di Vision+

JADWAL siaran langsung laga Barcelona vs Mallorca di laga lanjutan Liga Spanyol 2025-2026 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga yang digelra di markas Barcelona itu akan berlangsung pada Sabtu 7 Februari 2026, dan dapat disaksikan secara live streaming di Vision+ dengan klik di sini.

Barcelona menyambut laga ini dengan kepercayaan diri tinggi. Bukan tanpa alasan, Blaugrana saat ini masih kokoh di puncak klasemen LaLiga 2025-2026. Dari 22 pertandingan yang sudah dijalani, Barcelona berhasil mengoleksi 55 poin, unggul tipis dari Real Madrid yang terus menempel di posisi kedua. Persaingan menuju gelar juara pun kian memanas.

Tak hanya unggul di klasemen, performa Barcelona dalam beberapa laga terakhir juga terbilang nyaris sempurna. Mereka tampil konsisten dan terus memetik kemenangan. Barcelona sukses mengalahkan Slavia Praha dengan skor 4-2, lalu melibas Copenhagen 4-1.

Tren positif itu berlanjut setelah menang meyakinkan atas Real Oviedo 3-0 dan Elche 3-1. Bahkan di ajang Copa del Rey, Barcelona memastikan langkah ke semifinal usai menundukkan Albacete 2-1.

Barcelona vs Mallorca

Rangkaian hasil positif tersebut menjadi modal berharga bagi pasukan Hansi Flick saat menghadapi Mallorca. Pertandingan ini pun diprediksi berjalan menarik. Jangan sampai kelewatan keseruan pertandingan Barcelona vs Mallorca! Catat jadwal tayangnya berikut: