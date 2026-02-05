Kisah Bojan Hodak Sering Ketahuan Bohong soal Transfer Persib Bandung, Dijuluki Aki-Aki Gede Wadul!

KISAH Bojan Hodak sering ketahuan bohong soal transfer Persib Bandung hingga dijuluki aki-aki gede wadul akan diulas Okezone. Selasa, 3 Februari 2026, Bojan Hodak ditanya soal rencana Persib Bandung mendatangkan pemain baru tambahan. Ia mengatakan tak ada rencana Persib Bandung mendatangkan pemain tambahan

“Menambah pemain? Saya rasa tidak. Saya rasa kami sudah selesai. Untuk posisi apa? Untuk lokal atau asing? Tidak ada penambahan untuk lokal dan asing, dan untuk pemain asing kami sudah punya sebelas,” kata Bojan Hodak di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Selasa 3 Februari 2026.

1. Umuh Muchtar Konfirmasi Kedatangan Sergio Castel

Sergio Castel segera gabung Persib Bandung. (Foto: Instagram/@sergiocastel_9)

Sehari berselang atau pada Rabu 4 Februari 2026, manajer Persib Bandung Umuh Muchtar mengonfirmasi kedatangan penyerang asal Spanyol, Sergio Castel. Penyerang asal Spanyol itu segera diperkenalkan sebagai pemain Persib Bandung.

Ya, pemain baru ini Sergio Castel dari Spanyol,” ujar Umuh Muchtar kepada awak media, Rabu 4 Februari 2026.

2. Bukan yang Pertama Berbohong

Ini bukan yang pertama Bojan Hodak ketahuan berbohong. Medio Agustus 2025, ia pura-pura tidak tahu saat ditanya Eliano Reijnders akan gabung Persib Bandung.

“Bisa konfirmasi tentang Eliano Reijnders? Eliano Reijnders,” tanya pewarta kepada Bojan Hodak, dilansir dari akun Tiktok @bandungfootballcom.