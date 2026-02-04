Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Unik Dion Markx Pilih Nomor Punggung 44 di Persib Bandung

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 04 Februari 2026 |21:27 WIB
Kisah Unik Dion Markx Pilih Nomor Punggung 44 di Persib Bandung
Pemain Persib Bandung, Dion Markx. (Foto: Instagram/persib)
BANDUNG – Bek Timnas Indonesia, Dion Markx, secara resmi memperkenalkan nomor punggung yang akan dikenakannya bersama Persib Bandung di ajang Super League 2025-2026. Pemain muda berbakat ini memilih angka 44, sebuah identitas yang ternyata merupakan gabungan dari memori bersejarah saat melakoni debut profesional di Liga Belanda bersama TOP Oss dan debutnya untuk Skuad Garuda.

Dion diketahui diikat kontrak oleh Persib Bandung hingga 31 Mei 2028 mendatang. Merapatnya bek 20 tahun itu praktis membuat lini belakang skuad Maung Bandung cukup gemuk karena dia harus bersaing dengan Frederico Barba, Patricio Matricardi, Julio Cesar hingga Layvin Kurzawa.

Dion Markx mengatakan dipilihnya nomor tersebut tidak lepas dari nomor-nomor yang ia kenakan dalam debutnya. Jadi, nomor 44 sangat bermakna buatnya saat membela Persib.

1. Gabungan Identitas Debut Profesional

Dion Markx. (Foto: Media Persib)
Dion Markx. (Foto: Media Persib)

"Saat debut di klub sebelumnya, saya pakai 25 dan debut di Timnas Indonesia saya pakai 19. Keduanya digabung, jadi 44," kata Dion Markx dilansir dari laman Persib, Rabu (4/2/2026).

Menurut Dion, angka 4 di sepak bola identik dengan pemain bertahan. Dia memilih 44 karena angka 4 untuk musim ini sudah terpasang di punggung Julio Cesar.

"Nomor 4 itu biasanya bertahan. Begitu juga dalam sistem pertahanan," tambahnya.

 

1 2
      
