Sassuolo Pamer Momen Pelatih Timnas Indonesia John Herdman Kunjungi Jay Idzes, Disambut Fabio Grosso!

PELATIH Timnas Indonesia, John Herdman, mengunjungi sesi latihan Sassuolo. Dalam kesempatan itu, John Herdman menemui kapten Timnas Indonesia Jay Idzes, dan pelatih Sassuolo Fabio Grosso.

Sassuolo pun menyambut baik kedatangan pelatih asal Inggris tersebut. Tak hanya sekadar berkunjung serta memantau latihan, John Herdman, Jay Idzes, dan Fabio Grosso juga berbincang-bincang.

John Herdman mengunjungi kapten Timnas Indonesia Jay Idzes di Sassuolo. (Foto: Laman resmi Sassuolo)

"Sore yang istimewa di Mapei Football Center di Sassuolo, yang menyambut kunjungan dari John Herdman, Pelatih Kepala tim nasional Indonesia," tulis keterangan resmi Sassuolo.

"Pelatih tim nasional merah putih berkesempatan mengunjungi fasilitas di pusat pelatihan hitam hijau dan mengamati sesi latihan tim utama dari dekat. Setelah sesi latihan, Herdman berbicara dengan Jay Idzes, kapten tim nasional Garuda, dan pelatih Fabio Grosso," tambah keterangan klub.

1. Saling Tukar Pikiran

Pertemuan itu menjadi momen krusial antara John Herdman, Jay Idzes dan Fabio Grosso. Mereka bertukar pikiran, membicarakan banyak hal tentang sepakbola. Momen ini juga menjadi penegasan inklusivitas di lingkungan Sassuolo.

"Pertemuan menyenangkan yang didedikasikan untuk berbagi dan bertukar pengalaman, yang sekali lagi menegaskan fokus dan keterbukaan internasional Sassuolo Calcio," tulis keterangan resmi Sassuolo.