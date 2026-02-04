Jelang Persija Jakarta vs Arema FC, Mauricio Souza Bicara Jadwal Mepet di Super League 2025-2026

PELATIH Persija Jakarta Mauricio Souza menilai wajar sebuah klub memiliki waktu persiapan yang mepet. Meski begitu, ia berusaha memanfaatkan waktu yang ada untuk membenahi kelemahan.

Persija Jakarta akan berhadapan dengan Arema FC dalam lanjutan pekan ke-20 Super League 2025-2026. Laga itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Minggu 8 Februari 2026.

Maxwell Souza, pemain andalan Persija Jakarta

1. Persija Jakarta dan Arema FC Sama-Sama Menang di Laga Terakhir

Skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- baru saja menang 2-0 atas Persita Tangerang pada Jumat 29 Januari 2026. Sementara itu, Arema FC menang 1-0 atas Persijap Jepara pada Senin, 2 Februari 2026 sore WIB.

"Itu (persiapan mepet) terjadi setiap momen (dalam sebuah kompetisi). Kadang-kadang ada satu hari lebih untuk istirahat, atau bahkan kurang. Jadi saya pikir itu tidak masalah," kata Mauricio Souza.

2. Siap Tempur Lawan Arema FC

Pelatih asal Brasil itu menyatakan persiapan Persija Jakarta cukup baik jelang melawan Arema FC. Persija Jakarta ingin melanjutkan tren kemenangan yang selalu meraih poin penuh dalam dua laga terakhir.

"Kalau tentang latihan, kami biasa satu minggu itu full untuk persiapan. Tidak ada waktu untuk istirahat,” kata mantan pelatih Madura United ini.