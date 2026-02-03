Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Lini Serang Persija Jakarta Makin Sesak jika Mauro Zijlstra Gabung, Mauricio Souza Punya Solusinya!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 03 Februari 2026 |23:11 WIB
Lini Serang Persija Jakarta Makin Sesak jika Mauro Zijlstra Gabung, Mauricio Souza Punya Solusinya!
Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, justru puas jika lini depan timnya semakin sesak dengan bergabungnya Mauro Zijlstra (Foto: Instagram/@maurozijlstra)
DEPOK – Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, justru puas jika lini depan timnya semakin sesak dengan bergabungnya Mauro Zijlstra. Ia akan memiliki lebih banyak opsi untuk menghabisi lawan.

Persija dilaporkan sedang memproses transfer Zijlstra. Menurut laporan yang beredar, striker berlabel Timnas Indonesia itu dikabarkan akan menandatangani kontrak selama 2,5 tahun. 

1. Rencana Skema Serangan Persija Jakarta

Alaeddine Ajaraie berambisi antar Persija Jakarta juara Super League 2025-2026

Andai transfernya terwujud, praktis membuat lini serang Persija gemuk. Saat ini saja, Macan Kemayoran punya tiga pemain depan, yakni Alaeddine Ajaraie, Gustavo Almeida, dan Eksel Runtukahu.

Souza menanggapi hal tersebut dengan santai. Ia telah menyiapkan sejumlah skema untuk memaksimalkan para penyerangnya Alaeddine, Gustavo, dan Eksel bahkan bisa bermain di berbagai posisi pada sektor serangan. 

“Alaeddine bisa main di winger, bisa gelandang, dan nomor 9 juga. Gustavo juga bisa main nomor 9 juga, dengan striker lebih tunggal, dan dia keluar lagi untuk main di belakang striker itu,” kata Souza, dikutip Selasa (3/2/2026).

“Eksel juga punya itu bisa main dari samping lapangan. Dia lebih banyak di dalam kotak penalti tapi dia juga bisa main untuk keluar,” sambung pria asal Brasil itu.

 

