HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bernardo Tavares Ngamuk Persebaya Surabaya Ditahan Dewa United 1-1 di Super League 2025-2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 03 Februari 2026 |03:05 WIB
Bernardo Tavares Ngamuk Persebaya Surabaya Ditahan Dewa United 1-1 di Super League 2025-2026
Bernardo Tavares kesal Persebaya Surabaya ditahan Dewa United. (Foto: Persebaya.id)
A
A
A

PELATIH Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, tak senang usai timnya ditahan Dewa United. Bernardo Tavares mengaku kecewa karena Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya- tak mampu memanfaatkan keunggulan pemain.

Persebaya Surabaya bermain 1-1 dengan Dewa United di pekan ke-19 Super League 2025-2026. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Jawa Timur pada Minggu 1 Februari 2026 malam WIB.

1. Persebaya Surabaya Unggul Lebih Dulu

Persebaya Surabaya vs Dewa United. (Foto: Instagram/officialpersebaya)

Dalam laga tersebut, Persebaya Surabaya sempat mencetak gol lewat sontekan Francisco Rivera (23'). Namun, tujuh menit berselang, Dewa United menyamakan kedudukan lewat Kafiatur Rizky (30').

"Saya menyukai permainan kami di babak pertama, kami punya peluang-peluang bagus. Kami bermain cepat, memindahkan bola dari sisi ke sisi dengan cepat, transisi menyerang bagus, transisi bertahan juga bagus," kata Bernardo Tavares, Okezone mengutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (ILeague), Selasa (3/2/2026).

Pada menit ke-37, Dewa United kehilangan Nick Kuipers yang terkena kartu merah. Unggul jumlah pemain, Bajul Ijo mendominasi hingga pengujung laga babak kedua.

Namun sayang, mereka tak bisa memanfaatkan hal ini. Bernardo Tavares mengaku kecewa. Pelatih asal Portugal itu mengatakan, Persebaya Surabaya seharusnya bisa memenangkan pertandingan.

 

Halaman:
1 2
      
