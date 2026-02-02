Advertisement
Hasil PSM Makassar vs Semen Padang di Super League 2025-2026: Laga Berakhir Tanpa Pemenang

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |21:05 WIB
Hasil PSM Makassar vs Semen Padang di Super League 2025-2026: Laga Berakhir Tanpa Pemenang
PSM Makassar ditahan Semen Padang tanpa gol di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@psm_makassar)
PAREPARE – Hasil PSM Makassar vs Semen Padang di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan, Senin (2/2/2026) malam WIB, itu berakhir dengan skor 0-0.

Kedua kesebelasan tak mampu mengkreasi peluang berbahaya yang merepotkan lawan. Alhasil, skor 0-0 menutup pertandingan di Parepare.

PSM Makassar vs Semen Padang di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@psm_makassar)
PSM Makassar vs Semen Padang di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@psm_makassar)

Jalannya Pertandingan

Bermain di hadapan publiknya sendiri, PSM Makassar tampil menyengat sejak menit awal. Tim berjuluk Juku Eja itu kerap menggempur pertahanan Semen Padang. 

Meski begitu, Semen Padang juga memberikan perlawanan kepada tuan rumah. Hanya saja, tim besutan Dejan Antonic itu masih belum menemukan momen yang pas untuk mecetak gol keunggulannya. 

PSM Makassar nyaris membuka keran golnya pada menit ke-34. Namun sayang tendangan Muhammad Arfan masih bisa diblok lini pertahanan Semen Padang. 

Gelombang serangan terus dilancarkan kubu tuan rumah. Namun pada akhirnya tidak ada yang berbuah gol. PSM Makassar dan Semen Padang bermain imbang tanpa gol di babak pertama. 

Usai turun minum, kedua kesebelasan tidak menurunkan tempo permainannya. Kabau Sirah -julukan Semen Padang- tampil lebih agresif guna menjebol gawang PSM Makassar. 

 

