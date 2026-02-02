Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Penyebab Malut United Kalah 1-2 dari Bhayangkara FC di Super League 2025-2026

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |03:05 WIB
Penyebab Malut United Kalah 1-2 dari Bhayangkara FC di Super League 2025-2026
Hendri Susilo (kiri) kecewa Malut United kalah 1-2 dari Bhayangkara FC. (Foto: Media Malut United)
A
A
A

PELATIH Malut United, Hendri Susilo, mengungkap alasan kenapa skuad asuhannya kalah 1-2 dari Bhayangkara FC dalam lanjutan pekan ke-19 Super League 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Sabtu 31 Januari 2026 sore WIB. Ia mengatakan Malut United kalah karena strategi yang sudah direncanakan tidak berjalan.

 “Tentu kami kecewa dengan kekalahan ini. Game plan yang disiapkan untuk pertandingan melawan Bhayangkara tak berjalan sebagaimana Mestinya,” kata Hendri Susilo dalam konferensi pers pascalaga.

1. Hendri Susilo Siap Tanggung Jawab

Malut United vs Bhayangkara FC. (Foto: Instagram/bhayangkarafc)

Bhayangkara FC unggul lebih dulu melalui gol yang dicetak Moussa Sidibe (22’) dan Moises Wolschick (52’). Gol David Da Silva pada menit ke-70 sempat memberi harapan untuk Malut United. Namun, hingga peluit panjang ditiup tak ada gol tambahan yang tercipta.

“Kalau menurut saya, ada banyak faktor penyebab kekalahan kami dari Bhayangkara. Sebagai pelatih, saya bertanggung jawab atas hasil ini dan akan melakukan evaluasi untuk menghadapi laga selanjutnya,” ucap Hendri Susilo.

Laskar Kie Raha cukup kesulitan menghadapi pertahanan The Guardians of Saburai -julukan Bhayangkara FC di babak I. Ciro Alves dan kawan-kawan hanya mampu melepaskan dua tendangan tanpa ada yang mengarah tepat ke gawang Bhayangkara FC selama 45 menit pertama.

Memasuki paruh kedua, Malut United mampu mendominasi jalannya permainan dengan 69 persen penguasaan bola. Dari 11 percobaan, 5 di antaranya berhasil mengenai target dan berbuah satu gol yang diciptakan David Da Silva.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/49/3198982/mauro_zijlstra-h1pt_large.jpg
Susul Shayne Pattynama, Mauro Zijlstra Dikabarkan Segera Merapat ke Persija Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/49/3198961/persebaya_surabaya_vs_dewa_united-ZCDS_large.jpg
Hasil Persebaya Surabaya vs Dewa United di Super League 2025-2026: Skor Sama Kuat 1-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/49/3198958/dion_markx-ivpF_large.jpg
Tak Takut, Dion Markx Siap Bertarung demi Posisi Utama di Lini Belakang Persib Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/49/3198923/borneo_fc_vs_psim_yogyakarta-mpHT_large.jpg
Hasil Borneo FC vs PSIM Yogyakarta di Super League 2025-2026: Menang 2-1, Pesut Etam Geser Persija Jakarta di Klasemen
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/02/01/11/1672391/mlsc-bandung--yogyakarta-seri-2-20252026-lahir-juara-baru-persaingan-kian-kompetitif-ffq.webp
MLSC Bandung & Yogyakarta Seri 2 2025â2026, Lahir Juara Baru, Persaingan Kian Kompetitif
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/19/mauro_zijlstra.jpg
Mauro Zijlstra Merapat ke Persija? Sinyal Kuat Datang dari Belanda
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement