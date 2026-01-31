Hasil Malut United vs Bhayangkara FC di Super League 2025-2026: The Guardians Menang Tipis 2-1

TERNATE – Bhayangkara FC sukses membungkam ambisi tuan rumah Malut United dalam lanjutan pekan ke-19 Super League 2025-2026. Meski bermain di bawah tekanan suporter lawan di Stadion Gelora Laskar Kie Raha, Sabtu (31/1/2026) siang WIB, tim tamu tampil klinis untuk membawa pulang kemenangan tipis 2-1.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Malut United bermain agresif sejak awal pertandingan babak pertama. Tim besutan Hendri Susilo itu mengandalkan serangan cepat yang diinisiasi oleh Ciro Alves dan Tyronne Del Pino.

Walau demikian, upaya Laskar Kie Raha —julukan Malut United— belum membuahkan hasil. Sementara, Bhayangkara FC bermain lebih sabar.

Serangan balik cepat diandalkan oleh The Guardians —julukan Bhayangkara FC. Pada menit ke-22, tim tamu akhirnya berhasil membuka keunggulan.

Adalah Moussa Sidibe (22') yang berhasil menjaringkan bola ke gawang Alan Jose. Setelah gol itu, Malut United bereaksi dengan serangan masif.

Sayangnya, beberapa peluang yang tercipta tak mampu dimaksimalkan dengan baik. Akhirnya, Bhayangkara FC unggul pada babak pertama dengan skor 1-0.

Malut United vs Bhayangkara FC. (Foto: Instagram/bhayangkarafc)

Babak kedua

Pada babak kedua, Malut United kembali mencoba mengontrol permainan. Tetapi, solidnya pertahanan The Guardians membuat pasukan Hendri Susilo tak bisa berbuat banyak.