Shin Tae-yong Latih Persija Jakarta demi Juara Super League 2026-2027?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 17 Maret 2026 |08:39 WIB
Shin Tae-yong bisa saja melatih Persija Jakarta di Super League 2026-2027.
SHIN Tae-yong melatih Persija Jakarta demi juara Super League 2026-2027? Minggu, 15 Maret 2026 malam WIB.  Shin Tae-yong hadir menyaksikan laga tunda Super League 2025-2026 yang mempertemukan Persija Jakarta vs Dewa United di Jakarta International Stadium (JIS).

Salah satu akun media sosial, Ngobrolin Ball, menyarankan manajemen Persija Jakarta untuk mengontrak Shin Tae-yong. Kebetulan, Shin Tae-yong tidak terikat kontrak dengan klub mana pun.

“Manajemen Persija jakarta langsung saja kasih kontrak ke Shin Tae-yong. Daripada banyakin pemain bintang, tapi pelatih sekarang tidak bisa maksimalkan,” tulis akun Ngobrolin Ball.

1. Syarat Juara Super League

Stefano Cugurra Teco menangkan 3 trofi Liga 1 dengan sepakbola pragmatis. (Foto: Instagram/@baliunitedfc)

Dalam beberapa tahun terakhir atau di era Liga 1 yang dimulai sejak 2017, tim-tim juara biasa memainkan sepakbola pragmatis. Hal itu dimulai dari Simon McMenemy yang membawa Bhayangkara FC juara Liga 1 2017, Teco (Persija Jakarta, Liga 1 2018), Bali United (Liga 1 2019 dan Liga 1 2021-2022), Bernardo Tavares (PSM Makassar, Liga 1 2022-2023), dan Bojan Hodak (Persib Bandung, Liga 1 2023-2024 dan Liga 1 2024-2025).

Di saat bersamaan, Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang gemar memainkan sepakbola pragmatis. Berkat pendekatannya, Shin Tae-yong mengantarkan Seongnam FC juara Liga Champions Asia 2010, serta membawa Timnas Indonesia mencetak berbagai rekor.

Sementara itu, pelatih Persija Jakarta saat ini, Mauricio Souza, seperti enggan memainkan sepakbola pragmatis yang sering menggaransi gelar juara. Pelatih asal Brasil itu hobi memainkan sepakbola menyerang yang kerap merugikan mereka.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/49/3207241/fabio_calonego_saat_duel_dengan_ivar_jenner_di_laga_persija_jakarta_vs_dewa_united-38gF_large.jpg
Kritik Lapangan JIS, Fabio Calonego: Persija Jakarta Sulit Main di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/49/3207285/jan_olde_riekerink_puas_dewa_united_menahan_persija_jakarta_1_1_di_kandang_lawan-JvEH_large.jpg
Jan Olde Riekerink Puas Dewa United Tahan Persija Jakarta 1-1 di Stadion JIS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/49/3207255/bojan_hodak_tidak_masalah_persib_bandung_ditahan_borneo_fc_1_1_karena_liga_bisa_jadi_semakin_menarik-5dZq_large.jpg
Bojan Hodak Tak Masalah Persib Bandung Ditahan Borneo FC 1-1, Bikin Liga Tetap Menarik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/49/3207155/jordi_amat_kecewa_persija_jakarta_ditahan_dewa_united_di_super_league_2025_2026-eaMz_large.jpg
Persija Jakarta Ditahan Dewa United, Jordi Amat Kritik Rumput JIS!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/03/16/11/1687429/hasil-liga-inggris-liverpool-ditahan-tim-papan-bawah-tottenham-hotspur-iyu.webp
Hasil Liga Inggris: Liverpool Ditahan Tim Papan Bawah Tottenham Hotspur
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/05/lionel_messi.jpg
Finalissima 2026 Batal, Lionel Messi Kehilangan Peluang Raih Gelar ke-47
