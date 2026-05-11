HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta vs Persib Bandung: Ketika The Jakmania dan Bobotoh Beri Dukungan dari Layar Kaca

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 11 Mei 2026 |11:19 WIB
Persija Jakarta vs Persib Bandung: Ketika The Jakmania dan Bobotoh Beri Dukungan dari Layar Kaca
The Jakmania dan Bobotoh memberikan dukungan kepada tim kesayangannya lewat layar kaca (Foto: Dok. Pribadi)
LAGA panas Persija Jakarta vs Persib Bandung di pekan ke-32 Super League 2025-2026 menyita perhatian. Tidak hanya soal apa yang terjadi di lapangan tetapi juga jelang pertandingan.

Duel Persija Jakarta vs Persib Bandung itu terpaksa digelar di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu 10 Mei 2026 pukul 15.30 WIB. Padahal, Macan Kemayoran bertindak sebagai tuan rumah.

1. Dukungan

Persija Jakarta vs Persib Bandung.

Walau begitu, ratusan The Jakmania terbang langsung ke Samarinda untuk memberikan dukungan. Mereka rela merogoh kocek dan menempuh perjalanan jauh demi mendukung langsung pasukan Mauricio Souza.

Keriuhan laga itu rupanya tidak cuma terjadi di Samarinda, tapi juga beberapa tempat di Jakarta dan Bandung. Para suporter yang tidak berkesempatan menyaksikan tim kesayangannya beraksi di stadion, memilih menonton lewat layar kaca.

2. Nonton Bareng

Momen ini dimanfaatkan salah satu sponsor Persija dan Persib, Se'Indonesia, untuk menggelar acara nonton bareng di lima titik berbeda. Empat titik berada di Jabodetabek dan satu di Bandung.

Di Jabodetabek, nonton bareng dilaksanakan di cabang Depok, Tangerang Selatan, dan dua di Jakarta. Sementara satu lagi untuk pendukung Persib digelar di Pasir Kaliki, Bandung.

"Dalam beberapa tahun terakhir, olahraga berkembang jauh melampaui kompetisi. Sepakbola sendiri sudah menjadi bagian dari identitas dan budaya masyarakat Indonesia,” kata CEO dan Founder Se’Indonesia, Rinaldi Dharma Utama, dikutip Senin (11/5/2026).

 

