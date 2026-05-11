Persija Jakarta Kalah meski Main Lebih Bagus ketimbang Persib Bandung, Calonego: Kami Kehilangan Taring!

PERSIJA Jakarta disikat Persib Bandung 1-2 di pekan ke-32 Super League 2025-2026. Gelandang Persija, Fabio Calonego, mengakui timnya 'kehilangan taring' untuk mencetak gol dalam pertandingan tersebut.

1. Persija Jakarta Dominasi Laga

Laga bertajuk 'El Clasico Indonesia' itu digelar di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur pada Minggu 10 Mei 2026 sore WIB. Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- yang berstatus sebagai tuan rumah bermain ofensif sejak awal.

Permainan itu berbuah manis setelah Alaeddine Ajaraie mencetak gol pada menit 20. Namun, setelah itu, Persib Bandung membalas lewat dua gol Adam Alis pada menit 28 dan 38.

Setelah itu, Persija Jakarta berupaya keras menyamakan kedudukan. Namun, beberapa peluang yang tercipta tak membuahkan gol tambahan. Skor 2-1 bertahan untuk kemenangan Persib Bandung.

Fabio Calonego mengakui timnya kurang klinis dalam pertandingan itu. Pemain berpaspor Brasil itu meyakini, Macan Kemayoran sebenarnya tampil lebih baik dari Persib.

"Dari dalam lapangan saya memiliki pandangan yang sama (dengan pelatih), bahwa kami bermain lebih baik. Namun, itulah sepak bola. Dalam sepakbola, tim yang lebih baik tidak selalu menang,” ucap Fabio Calonego, Okezone mengutip dari laman resmi Persija Jakarta, Senin (11/5/2026).