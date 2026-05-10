Hasil PSIM Yogyakarta vs Malut United di Super League 2025-2026: Laskar Mataram Menang 2-0

BANTUL – PSIM Yogyakarta sukses mengamankan poin penuh setelah menundukkan Malut United dengan skor meyakinkan 2-0 dalam lanjutan pekan ke-32 Super League 2025-2026. Berlaga di Stadion Sultan Agung, Bantul, pada Minggu (10/5/2026) malam WIB, kemenangan Skuad Laskar Mataram diwarnai drama kartu merah dan eksekusi penalti yang mengubah alur pertandingan.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

PSIM Yogyakarta bermain apik sejak awal pertandingan babak pertama. Tim berjuluk Laskar Mataram itu sukses menekan pertahanan Malut United.

Walau begitu, permainan Laskar Kie Raha —julukan Malut United— terlampau solid. Hingga pertengahan laga babak pertama, belum ada gol yang tercipta.

Kedua tim kini menampilkan permainan jual beli serangan. Tetapi, serangan PSIM Yogyakarta terpantau lebih efektif. Riyatno Abiyoso menjadi motor serangan utama tim tuan rumah.

Pada menit kritis, PSIM Yogyakarta akhirnya sukses memecah kebuntuan. Berawal dari tendangan bebas yang membentur tiang, tercipta kemelut di depan gawang.

Barisan pertahanan Malut United yang kelimpungan membuat pelanggaran di kotak terlarang. Wbeymar Angulo pun mendapat kartu merah langsung.

Wasit menunjuk titik putih, penalti untuk PSIM Yogyakarta. Ze Valente (45+13' (P)) yang menjadi eksekutor sukses menuntaskan tugasnya dengan baik. Akhirnya, laga babak pertama selesai untuk keunggulan PSIM Yogyakarta atas Malut United 1-0.

Babak Kedua

Memasuki babak kedua, PSIM Yogyakarta kembali mendominasi sejak awal. Walau demikian, Malut United sesekali melancarkan serangan balik.