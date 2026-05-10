HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung Sukses Kalahkan Persija Jakarta, Borneo FC Makin Tertekan Jelang Lawan Bali United?

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 10 Mei 2026 |20:45 WIB
Borneo FC bakal lawan Bali United. (Foto: Instagram/borneofc.id)
GIANYAR Borneo FC akan melakoni partai hidup mati saat menantang tuan rumah Bali United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, pada Senin 11 Mei 2026 ini menjadi pertaruhan terakhir bagi Skuad Pesut Etam jika ingin tetap berada dalam jalur persaingan gelar juara.

Duel ini menjadi penentu bagi Borneo FC dalam persaingan perebutan gelar juara musim ini. Pesut Etam —julukan Borneo FC— wajib meraih kemenangan untuk terus menempel Persib Bandung di puncak klasemen.

Persib un baru saja meraih kemenangan atas Persija Jakarta 2-1 pada Minggu (10/5/2026) sore WIB. Hasil itu membuat Maung Bandung kini mengoleksi 75 poin.

Sementara itu, Borneo FC berada di posisi kedua dengan raihan 72 poin. Kondisi tersebut membuat tim asuhan Fabio Lefundes harus menyapu bersih kemenangan di sisa pertandingan musim ini.

1. Motivasi Tambahan

Borneo FC datang dengan modal positif setelah mengalahkan Persita Tangerang (2-0) di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur pada Selasa (5/5/2026) lalu. Kemenangan itu juga menjadi momen penting dengan kembalinya striker Habibi Jusuf usai absen panjang akibat cedera.

Habibi kembali bermain setelah menepi selama sembilan bulan. Meski hanya tampil pada masa tambahan waktu, kehadirannya memberi tambahan motivasi bagi skuad Pesut Etam.

Borneo FC vs Persita Tangerang. (Foto: Instagram/borneofc.id)

“Pertandingan lawan Persita sangat berarti buat kita, kemenangan yang penting. Saya juga sangat bersyukur bisa bermain lagi,” kata Habibi seperti dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (I.League), Minggu (10/5/2026).

Habibi mengakui dirinya sempat merasa gugup sebelum kembali tampil di lapangan. Namun demikian, dia bersyukur mampu melewati momen tersebut dengan baik.

 

