HOME BOLA LIGA INDONESIA

Klasemen Sementara Super League 2025-2026 Kelar Persija Jakarta vs Persib Bandung: Macan Kemayoran Resmi Tersingkir!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 10 Mei 2026 |17:54 WIB
Persija Jakarta Resmi Tersingkir dari perburuan gelar juara Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/persija)
SAMARINDA – Peta persaingan menuju gelar juara Super League 2025-2026 kian mengerucut. Kemenangan tipis 2-1 yang diraih Persib Bandung atas Persija Jakarta di Stadion Segiri, Minggu (10/5/2026) sore WIB, memberikan dampak masif pada tatanan klasemen sementara, pasalnya hasil itu mengubur impian juara Macan Kemayoran musim ini.

Tambahan tiga poin di pekan ke-32 membuat Pangeran Biru kini mengoleksi 75 poin. Dengan keunggulan 10 angka atas Persija (65 poin) dan hanya menyisakan dua laga lagi, perolehan poin Persib sudah mustahil dikejar oleh rivalnya tersebut, meski Persija menyapu bersih sisa pertandingan dengan kemenangan.

1. Perebutan Juara: Persib vs Borneo FC

Tumbangnya Persija membuat persaingan meraih trofi kini hanya menyisakan dua kuda pacu, yakni Persib Bandung dan Borneo FC. Saat ini, Borneo FC mengintai di posisi kedua dengan raihan 72 poin.

Namun, Pesut Etam baru akan memainkan laga pekan ke-32 mereka melawan Bali United pada Senin (11/5/2026). Jika Borneo FC gagal meraih poin penuh besok, jalan Persib menuju tangga juara akan semakin mulus.

Sementara itu, di papan tengah dan bawah, persaingan ketat masih terjadi antara Dewa United, Persebaya, dan Malut United yang saling sikut untuk menembus empat besar. Di zona merah, Semen Padang dan PSBS Biak sudah resmi degradasi dan tampaknya Persis Solo segera menyusul.

Persija Jakarta vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

2. Drama Comeback di Samarinda

Kemenangan Persib di Samarinda diraih dengan perjuangan ekstra keras. Persija Jakarta sejatinya sempat memberikan harapan bagi para pendukungnya lewat gol cantik Alaaeddine Ajaraie pada menit ke-20.

 

