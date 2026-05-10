Hasil Persija Jakarta vs Persib Bandung di Super League 2025-2026: Menang 2-1, Maung Bandung Hancurkan Harapan Juara Persija

SAMARINDA – Persib Bandung sukses mengunci kemenangan krusial dalam duel sarat gengsi melawan Persija Jakarta pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Berlaga di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5/2026) sore WIB, tim berjuluk Pangeran Biru itu berhasil membalikkan keadaan untuk menang 2-1, sekaligus memastikan rival abadi mereka tersingkir dari perebutan takhta juara musim ini.

Kemenangan ini membuat Persib semakin kukuh di puncak klasemen dengan koleksi 75 poin. Sebaliknya, Persija yang tertahan di angka 65 poin harus merelakan mimpi juaranya sirna, karena secara matematis poin maksimal mereka hanya mencapai 71 angka di dua laga tersisa.

Itu berarti, pesaing utama Persib kini tinggal Borneo FC. Tim berjuluk Pesut Etam itu berada di posisi kedua dengan 72 angka dan baru akan memainkan pekan ke-32 melawan Bali United pada Senin 11 Mei 2026.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pertandingan dimulai dengan dominasi tinggi dari Persija Jakarta. Pasukan Mauricio Souza langsung menggebrak lewat aksi individu memukau Alaaeddine Ajaraie pada menit ke-20.

Pemain asing ini melakukan gocekan maut yang melewati Kakang Rudianto dan barisan belakang Persib sebelum menaklukkan Teja Paku Alam. Macan Kemayoran pun sempat memimpin 1-0.

Persija Jakarta vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

Namun, keunggulan tersebut tidak bertahan lama. Persib merespons dengan determinasi tinggi. Menit ke-28, Adam Alis menyamakan kedudukan menjadi 1-1 setelah memenangkan duel di lini pertahanan Persija dan melepaskan tembakan presisi.

Sesaat sebelum turun minum, tepatnya di menit ke-38, Adam Alis kembali mencatatkan namanya di papan skor lewat skema serangan balik cepat. Meski sempat dikejar Dony Tri Pamungkas, tendangan Adam tetap merobek gawang Carlos Eduardo dan membalikkan keadaan menjadi 2-1.