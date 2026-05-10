Hasil Persija Jakarta vs Persib Bandung: Gocekan Alaeddine Ajaraie Bawa Macan Kemayoran Unggul 1-0!

SAMARINDA – Persija Jakarta berhasil unggul 1-0 atas Persib Bandung ketika babak pertama memasuki menit ke-20. Dalam laga yang digelar di Stadion Segiri, Samarinda, pada Minggu (10/5/2026) tersebut, skuad Macan Kemayoran sukses memimpin berkat gol dari Alaeddine Ajaraie usai menggocek sejumlah pemain belakang Maung Bandung.

Persija benar-benar tampil agresif hingga membuat tekanan yang luar biasa di awal pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 tersebut. Persib bahkan kesulitan untuk sekadar menyerang balik.

Upaya Persija pun akhirnya membuahkan hasil di menit ke-20. Alaeddine Ajaraie sukses menggocek Kakang Rudianto dan mengelabui lini belakang Persib.

Saat berduel dengan Teja Paku Alam, Alaeddine Ajaraie pun mampu memasukkan bola. Persija pun unggul 1-0.

