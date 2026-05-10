Jadwal Siaran Langsung Persija Jakarta vs Persib Bandung di Super League 2025-2026: Macan Kemayoran Jegal Maung Bandung?

SAMARINDA – Jadwal siaran langsung Persija Jakarta vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Akankah Macan Kemayoran menjegal Maung Bandung?

Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung akan tersaji di pekan ke-32 Super League 2025-2026. Duel panas itu digelar di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu (10/5/2026) pukul 15.30 WIB.

1. Drama di Luar Lapangan

Rivalitas kedua kesebelasan membuat pertandingan ini selalu dibumbui drama di luar lapangan. Buktinya saja, laga bertajuk El Clasico Indonesia ini harus dipindah ke Kalimantan Timur.

Bermain di venue netral bukan berarti tensi pertandingan akan turun. Pasalnya, ratusan The Jakmania akan mendukung langsung Persija di Samarinda mengingat status mereka sebagai tuan rumah.

2. Juara Super League 2025-2026

Kemenangan jadi bidikan utama Persija. Selain berusaha menjaga gengsi di hadapan musuh, tiga poin bisa memperpanjang asa meraih gelar juara Super League 2025-2026 kendati tipis.

Andai gagal menjadi kampiun, kemenangan setidaknya bakal menjegal langkah Persib menuju hattrick Super League 2025-2026. Ditambah lagi, mereka belum menang dalam lima pertemuan terakhir!