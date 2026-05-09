HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Arema FC vs PSM Makassar di Super League 2025-2026: Singo Edan Permalukan Juku 3-0

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 09 Mei 2026 |17:47 WIB
Hasil Arema FC vs PSM Makassar di Super League 2025-2026: Singo Edan Permalukan Juku 3-0
Suasana laga Arema FC vs PSM Makassar di Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/aremafcoffocial)
MALANG Arema FC sukses mempermalukan PSM Makassar di pekan ke-32 Super League 2025-2026, pada Sabtu (9/5/2026) sore WIB. Bermain di Stadion Kanjuruhan, Malang, tim berjuluk Singo Edan itu tepatnya menang dengan skor 3-0 atas tim tamu.

Berkat kemenangan 3-0 atas Juku Eja –julukan PSM, Arema FC kini duduk di peringkat ke-10 dengan 42 poin. Sedangkan PSM berada di urutan ke-13 dengan 34 angka.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Arema FC mengawali pertandingan dengan permainan ofensif. Pada menit ke-9, Singo Edan -julukan Arema FC- langsung mendapatkan penalti.

Wasit menunjuk titik putih setelah Gabriel Silva dilanggar Yuran Fernandes. Dalberto (10' (P)) yang menjadi eksekutor sukses menuntaskan tugasnya dengan baik.

Selepas gol itu, PSM Makassar mencoba membalas dengan serangan cepat. Namun, Arema FC mampu mengantisipasi ancaman tersebut dengan baik.

Arema FC vs PSM Makassar. (Foto: Instagram/aremafcofficial)

Singo Edan kemudian kembali menekan hingga pengujung babak pertama. Tetapi, tidak ada gol tambahan tercipta hingga wasit meniup peluit panjang.

Babak Kedua

Memasuki babak kedua, Arema FC kembali tampil trengginas. Pada menit ke-53, tim besutan Marquinhos Santos itu berhasil menggandakan keunggulan.

Adalah Gabriel Silva (53') yang sukses melepaskan tembakkan keras. Unggul dua gol, Singo Edan masih belum menurunkan intensitas serangan.

 

