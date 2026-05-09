Ritual The Jakmania Jelang Persija Jakarta Lawan Persib Bandung di Pekan Ke-32 Super League 2025-2026

MEMBERIKAN dukungan moril secara langsung kepada para pemain Persija Jakarta merupakan bagian dari tradisi yang dilakukan The Jakmania jelang tim kebanggaannya menghadapi sang rival, Persib Bandung.

1. The Jakmania Hampiri Markas Latihan Persija Jakarta

Jumat 8 Mei 2026 pagi WIB, ratusan The Jakmania memadati lapangan latihan Persija Jakarta yang berada di Bojongsari, Sawangan, Depok. Kelar berlatih tertutup, Rizky Ridho dan kawan-kawan disambut ratusan The Jakmania yang menyampaikan beberapa pesan emosional.

"Ketika mau melawan Persib, selalu ada dukungan moril dari The Jakmania yang selalu hadir di sawangan," kata Riswanto selaku pengurus pusat The Jakmania Bidang Penelitian dan Pengembangan saat ditemui awak media termasuk Okezone di lokasi pada Jumat, 8 Mei 2026.

2. Laga Krusial Persija Jakarta vs Persib Bandung

Hal senada juga disampaikan rekannya, Rakha, yang merupakan pengurus pusat The Jakmania Bidang Acara. Ia melihat pertandingan melawan Persib Bandung merupakan laga yang sangat krusial.

"Tapi, (tetap) dukungan kita The Jakmania harus ada setiap pertandingan, walaupun Laga Persib atau yang lain," kata Rakha menambahkan.