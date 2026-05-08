Hasil PSBS Biak vs Dewa United di Super League 2025-2026: Banten Warriors Pesta Gol 5-0!

YOGYAKARTA – Hasil PSBS Biak vs Dewa United di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Sultan Agung, Yogyakarta, Jumat (8/5/2026) malam WIB, itu berakhir dengan skor 5-0 untuk Banten Warriors.

Lima gol Dewa United dicetak Alex Martins (4’, 56’, 90+2’), Taisei Marukawa (51’), dan bunuh diri Nurhidayat Haji Harris (90+6’). Kemenangan ini mengatrol posisi mereka ke urutan empat klasemen.

Jalannya Pertandingan

Dewa United mengawali pertandingan dengan serangan cepat ke pertahanan PSBS Biak. Tak butuh waktu lama, Dewa United mampu unggul pada menit ke-4.

Adalah Alex Martins (4') yang sukses merobek jala gawang PSBS Biak. Pemain berpaspor Brasil itu sukses meneruskan umpan terukur dari Alexis Messidoro, Dewa United unggul 1-0.

Setelah gol itu, PSBS Biak mencoba keluar dari tekanan. Permainan umpan panjang dan serangan cepat menjadi andalan Badai Pasifik -julukan PSBS Biak.

Namun sayang, serangan anak asuh Marian Mihail tidak efektif. Sementara, Dewa United juga berkali-kali mengancam. Permainan ofensif Banten Warriors -julukan Dewa United- cukup berbahaya.

Pada akhirnya, tidak ada gol tambahan tercipta hingga peluit panjang berbunyi. Dewa United unggul atas PSBS Biak 1-0 pada paruh pertama.

Berlanjut pada babak kedua, Dewa United menambah tenaga dengan memasukkan Taisei Marukawa. Pemain asal Jepang itu membuat pola serangan Dewa United lebih berbahaya.

Pada menit ke-51, Dewa United berhasil menggandakan keunggulan. Taisei Marukawa (51') berhasil mencetak gol usai lepas dari pengawalan.

Lima menit berselang, Dewa United mendapatkan penalti. Alex Martins (56' (P)) yang menjadi algojo sukses menuntaskan tugasnya dengan baik.