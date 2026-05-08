Fokus 3 Laga Sisa, Borneo FC Jaga Asa Juara Super League 2025-2026

Koldo Obieta meminta rekan-rekan setimnya di Borneo FC untuk fokus pada tiga laga sisa Super League 2025-2026 (Foto: iLeague)

SAMARINDA – Koldo Obieta meminta rekan-rekan setimnya di Borneo FC untuk fokus pada tiga laga sisa Super League 2025-2026. Dengan begitu, mereka bisa menjaga asa untuk juara.

Borneo FC sukses menundukkan Persita Tangerang 2-0 di pekan ke-31 Super League 2025-2026. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan, Selasa 5 Mei 2026 malam WIB.

1. Momen Penting

Hasil manis itu menjadi momen penting bagi Borneo FC. Meski tidak mencatatkan nama di papan skor, Obieta tampil menonjol lewat kontribusi dua assist.

Dua umpan matang dari pemain asal Spanyol itu berhasil dikonversi menjadi gol oleh Mariano Peralta dan Muhammad Sihran. Penampilan impresif tersebut membuat Obieta terpilih sebagai pemain terbaik pada laga itu.

"Kemenangan ini sangat penting karena kami sekarang memiliki tiga pertandingan final tersisa dan siap berjuang untuk gelar juara," kata Obieta dikutip dari laman resmi i.League, Jumat (8/5/2026).

"Setiap pertandingan adalah final dan kami sangat senang bisa memenangkan pertandingan ini dan meraih tiga poin," tegasnya.

Saat ditanya mengenai persaingan dengan Persib dalam perebutan gelar juara, Obieta memilih tidak terlalu memikirkannya. Ia menegaskan fokus utama tim saat ini adalah menyapu bersih tiga pertandingan tersisa.