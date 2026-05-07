Jelang Persija Jakarta vs Persib Bandung, Ribuan Bobotoh Padati GBLA!

BANDUNG - Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) membiru oleh ribuan Bobotoh yang hadir memberikan dukungan moral bagi skuad Persib Bandung sebelum menghadapi Persija Jakarta di Stadion Segiri, Samarinda.. Kehadiran massa pendukung usai sesi latihan pada Kamis (7/5/2026) ini menjadi suntikan motivasi krusial bagi armada Maung Bandung dalam menatap laga sarat gengsi tersebut.

Atmosfer di GBLA terlihat begitu meriah sejak para pemain menyelesaikan agenda latihan tim. Dukungan tersebut menunjukkan besarnya harapan Bobotoh agar Persib mampu meraih kemenangan pada pekan ke-32 Liga Super 2025-2026.

Laga klasik antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung akan digelar di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur pada Minggu 10 Mei 2026 mendatang. Pertandingan itu diprediksi berlangsung sengit mengingat rivalitas panjang kedua tim.

1. Apresiasi dari Kapten

Kapten Persib, Marc Klok, mengaku terkesan dengan dukungan luar biasa yang diberikan Bobotoh di GBLA. Dia menyebut momen tersebut menjadi salah satu pengalaman terbaik selama membela Persib.

“Ini luar biasa, ini (dukungan jelang vs Persija) paling bagus menurut saya selama lima tahun saya di Persib. Hari ini paling bagus dan sangat keren, terima kasih untuk semua yang hadir, untuk semua yang kasih motivasi tinggi dan saya sangat apresiasi itu,” ujar Klok dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (LI-League), Kamis (7/5/2026).

Bobotoh beri dukungan kepada Persib Bandung jelang lawan Persija Jakarta. (Foto: Instagram/persib)

Antusiasme Bobotoh juga meninggalkan kesan mendalam bagi para pemain yang baru menjalani musim perdana bersama Persib. Atmosfer dukungan seperti itu disebut jarang ditemukan di klub lain, termasuk di luar negeri.

“Ya banyak yang bilang ini tidak ada di klub (sebelumnya) punya atmosfer seperti ini, mungkin di Brasil atau Galatasaray atau apapun. Tapi ini sangat spesial dan semua pemain sangat apresiasi hari ini,” ujar gelandang Timnas Indonesia itu.