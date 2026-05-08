Beckham Putra Pede Banget Persib Bandung Raih Hasil Positif di Kandang Persija Jakarta

Beckham Putra sangat percaya diri jelang laga Persija Jakarta vs Persib Bandung di pekan ke-32 Super League 2025-2026 (Foto: AFC)

BANDUNG – Beckham Putra sangat percaya diri jelang laga Persija Jakarta vs Persib Bandung di pekan ke-32 Super League 2025-2026. Hasil manis di pekan sebelumnya jadi modal positif jelang partai krusial tersebut.

Persib berhasil mengalahkan PSIM Yogyakarta 1-0 dalam lanjutan Super League 2025-2026. Pertandingan itu digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat, Senin 4 Mei 2026.

1. Sangat Berarti

Kemenangan ini sangat berarti bagi Maung Bandung yang sedang berjuang dalam perebutan gelar juara. Menurut Beckham, kunci kemenangan dalam laga ini adalah gol cepat Patricio Matricardi.

"Ini pertandingan yang bagus karena PSIM juga lawan yang kuat juga buat kami tapi kami bermain dengan baik juga kami bisa mencetak gol cepat katena ini adalah kunci di pertandingan hari ini,” kata Beckham dikutip dari laman resmi i.League, Jumat (8/5/2026).