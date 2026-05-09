Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Tak Mau Remehkan Persis Solo, Persebaya Surabaya Tegaskan Tetap Tampil Maksimal!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 09 Mei 2026 |09:00 WIB
Tak Mau Remehkan Persis Solo, Persebaya Surabaya Tegaskan Tetap Tampil Maksimal!
Persebaya Surabaya siap curi poin di markas Persis Solo. (Foto: Instagram/officialpersebaya)
A
A
A

SOLO Persebaya Surabaya menegaskan kesiapannya untuk tampil maksimal demi mengamankan poin penuh saat bertandang ke markas Persis Solo. Duel panas pekan ke-32 Super League 2025-2026 ini akan tersaji di Stadion Manahan, Sabtu (9/5/2026) malam WIB, di mana Bajol Ijo –julukan Persebaya– enggan memandang sebelah mata kekuatan tuan rumah.

Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, memprediksi timnya akan mendapatkan perlawanan ketat dari Persis Solo. Hal itu dikarenakan Persis sedang berjuang keras untuk menjauh dari zona degradasi di sisa kompetisi musim ini.

1. Kekuatan Kandang Laskar Sambernyawa

Saat ini, Skuad Laskar Sambernyawa —julukan Persis— berada di posisi ke-16 dengan raihan 27 poin. Sementara itu, Persebaya bertengger di posisi keenam klasemen sementara dengan koleksi 51 poin.

“Saya pikir Persis Solo di kandang, pada putaran pertama, hanya kalah dua kali melawan Borneo FC dan Persib,” kata Bernardo Tavares dilansir dari laman Super League, Sabtu (9/5/2026).

Persebaya Surabaya menang 4-0 atas PSBS Biak officialpersebaya
Persebaya Surabaya menang 4-0 atas PSBS Biak officialpersebaya

"Karena saya yakin tim Persis Solo akan melakukan segalanya untuk memenangkan pertandingan,” tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/49/3217248/stadion_segiri_menggelar_laga_persija_jakarta_vs_persib_bandung_di_pekan_ke_32_super_league_2025_2026_persija-uwzr_large.jpg
Pemain Persija Jakarta dan Persib Bandung Tak Gunakan Rantis di Samarinda, Penjagaan tapi Superketat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/49/3217219/the_jakmania_menjalani_ritual_tiap_kali_jelang_persija_jakarta_menjamu_persib_bandung_okezone-bG7k_large.jpg
Ritual The Jakmania Jelang Persija Jakarta Lawan Persib Bandung di Pekan Ke-32 Super League 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/49/3217188/pramono_anung_memberikan_dukungan_kepada_persija_jakarta_jelang_melawan_persib_bandung_danandaya_arya_putra-WY5w_large.jpg
Apa Dukungan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ke Persija Jelang Lawan Persib Bandung?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/49/3217275/diky_soemarno_memastikan_ratusan_the_jakmania_berangkat_ke_samarinda-iQw0_large.jpg
Diky Soemarno Pastikan Ratusan Jakmania Berangkat ke Samarinda Nonton Langsung Persija Jakarta vs Persib!
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/05/08/11/1704801/persipura-gagal-promosi-fasilitas-stadion-lukas-enembe-dirusak-dan-kendaraan-dibakar-gcr.webp
Persipura Gagal Promosi, Fasilitas Stadion Lukas Enembe Dirusak dan Kendaraan Dibakar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/04/26/timnas_oman.jpg
Ranking FIFA Oman dan Mozambik Terbaru, Timnas Indonesia Berburu Poin Besar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement