Tak Mau Remehkan Persis Solo, Persebaya Surabaya Tegaskan Tetap Tampil Maksimal!

SOLO – Persebaya Surabaya menegaskan kesiapannya untuk tampil maksimal demi mengamankan poin penuh saat bertandang ke markas Persis Solo. Duel panas pekan ke-32 Super League 2025-2026 ini akan tersaji di Stadion Manahan, Sabtu (9/5/2026) malam WIB, di mana Bajol Ijo –julukan Persebaya– enggan memandang sebelah mata kekuatan tuan rumah.

Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, memprediksi timnya akan mendapatkan perlawanan ketat dari Persis Solo. Hal itu dikarenakan Persis sedang berjuang keras untuk menjauh dari zona degradasi di sisa kompetisi musim ini.

1. Kekuatan Kandang Laskar Sambernyawa

Saat ini, Skuad Laskar Sambernyawa —julukan Persis— berada di posisi ke-16 dengan raihan 27 poin. Sementara itu, Persebaya bertengger di posisi keenam klasemen sementara dengan koleksi 51 poin.

“Saya pikir Persis Solo di kandang, pada putaran pertama, hanya kalah dua kali melawan Borneo FC dan Persib,” kata Bernardo Tavares dilansir dari laman Super League, Sabtu (9/5/2026).

"Karena saya yakin tim Persis Solo akan melakukan segalanya untuk memenangkan pertandingan,” tambahnya.