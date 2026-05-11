PSSI Janji Balas Surat Aduan The Jakmania terhadap Marc Klok

YOGYAKARTA – Sekretaris Jenderal PSSI (Sekjen PSSI), Yunus Nusi, berjanji akan membalas surat aduan The Jakmania terkait pernyataan kontroversial Marc Klok. Pengaduan itu disebut sudah diketahui oleh Ketua Umum Erick Thohir.

1. Ajakan

Pengurus Pusat The Jakmania mengadukan Klok ke PSSI menjelang laga Persija Jakarta vs Persib Bandung. Laporan itu perihal perkataan sang kapten yang mengajak Bobotoh untuk datang ke Samarinda meskipun masih adalah larangan suporter tandang.

Klok sudah meminta maaf atas pernyataan kontroversialnya itu. Akan tetapi, The Jakmania tetap memproses aduan pernyataan gelandang Timnas Indonesia itu ke PSSI.

2. Sudah Disiapkan

Yunus mengatakan surat balasan sudah disiapkan untuk merespon aduan tersebut. Rencananya surat itu akan dikirim ke The Jakmania, Senin (11/5/2026).