Live Sore Ini! Jadwal Siaran Langsung Persis Solo vs Persib Bandung di Super League 2025-2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 31 Januari 2026 |12:20 WIB
Live Sore Ini! Jadwal Siaran Langsung Persis Solo vs Persib Bandung di Super League 2025-2026
Pemain Persib Bandung, Andrew Jung. (Foto: Instagram/andrewcadabra)
SOLO – Jadwal siaran langsung Persis Solo vs Persib Bandung di pekan ke-19 Super League 2025-2026 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga krusial yang digelar di Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu (31/1/2026) pukul 15.30 WIB nanti diprediksi akan berjalan sangat ketat.

Meski begitu, penyerang andalan Persib Bandung, Andrew Jung, menegaskan ambisinya untuk merebut kemenangan saat bertandang ke markas Persis Solo. Jung memastikan kesiapan mental dan fisik timnya demi mempertahankan posisi di puncak klasemen.

Saat ini skuad Maung Bandung —julukan Persib— berada di puncak klasemen dengan raihan 41 poin. Sementara itu, sang lawan, Persis Solo, masih tertahan di posisi ke-18 dengan koleksi 10 poin.

Andrew Jung menyatakan bahwa tim tidak ingin terlarut dalam euforia posisi di klasemen tersebut. Kini, fokus sepenuhnya dialihkan untuk menghadapi tantangan dari Laskar Sambernyawa di depan pendukung seteru.

"Persiapan saya selalu untuk meraih kemenangan," kata Andrew Jung dilansir dari laman resmi Persib, dikutip Sabtu (31/1/2026).

Andrew Jung
Andrew Jung

1. Fokus Peningkatan Performa Pasca-Jeda Kompetisi

Pemain berposisi penyerang itu mengatakan Persib memang terus berusaha meningkatkan performanya setelah jeda kompetisi. Saat ini kondisi timnya dinilai sudah cukup siap untuk meladeni permainan Persis.

 

