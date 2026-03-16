Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

3 Pemain Timnas Indonesia yang Berpotensi Main di Liga Champions 2026-2027, Nomor 1 sang Kapten!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 16 Maret 2026 |12:23 WIB
Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes berpotensi tampil di Liga Champions musim depan. (Foto; Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

SEBANYAK 3 pemain Timnas Indonesia yang berpotensi main di Liga Champions 2026-2027 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia saat ini diperkuat banyak pemain diaspora yang berkarier di kompetisi top-top Eropa.

Sejumlah pemain bahkan berpeluang mentas di kompetisi antarklub paling elite Eropa, Liga Champions, pada musim 2026-2027 alias musim depan. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 3 pemain Timnas Indonesia yang berpotensi main di Liga Champions 2026-2027:

1. Jay Idzes (Sassuolo)

Jay Idzes tampil oke di laga Sassuolo vs Hellas Verona @TimnasXtra

Jay Idzes saat ini berstatus bek andalan Sassuolo. Berkat bantuan Jay Idzes yang telah 28 kali turun, Sassuolo duduk di posisi sembilan klasemen Liga Italia 2025-2026 dengan 38 poin, terpaut 16 angka dari Como 1907 di posisi empat, atau batas akhir tim yang tampil di Liga Champions musim depan.

Berharap Sassuolo finis empat besar tentu sulit. Karena itu, harapannya Jay Idzes harus pindah ke klub lain yang menjamin tampil di Liga Champions musim depan. Mengutip dari Football Transfers, Jay Idzes masuk radar Juventus, Inter Milan, dan AC Milan.

Kebetulan, Juventus, Inter Milan, dan AC Milan berpeluang lolos ke Liga Champions 2026-2027. Bahkan terkhusus Inter Milan, mereka tak hanya berpeluang tampil di Liga Champions musim depan, tapi juga berpotensi juara Liga Italia 2025-2026.

2. Emil Audero (Cremonese)

Emil Audero sudah mencatat 7 clean sheet dari 24 laga Liga Italia 2025-2026 bersama Cremonese. Emil Audero bahkan tercatat sebagai penjaga gawang dengan clean sheet terbanyak musim ini.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement