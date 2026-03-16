Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bojan Hodak Tak Masalah Persib Bandung Ditahan Borneo FC 1-1, Bikin Liga Tetap Menarik!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 16 Maret 2026 |17:13 WIB
A
A
A

SAMARINDA – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, tidak masalah hanya meraih satu angka dari lawatan ke markas Borneo FC. Yang terpenting, Pangeran Biru tidak kalah.

Duel Borneo FC vs Persib Bandung itu merupakan laga tunda Super League 2025-2026. Partai digelar di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu 15 Maret 2026 malam WIB.

1. Tidak Terlalu Buruk

Adam Alis di laga Borneo FC vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/persib)

Persib sempat unggul melalui gol Adam Alis menit 14. Namun, Borneo FC bisa menyamakan kedudukan lewat gol Mariano Peralta pada menit 83.

Hodak mengatakan hasil tersebut tidak terlalu buruk buat timnya. Ia memuji performa Adam Alis dan kolega karena mampu mendominasi jalannya laga, apalagi saat babak pertama.

"Saya pikir kami memiliki peluang yang lebih baik di babak pertama, mereka (Borneo FC) tidak memiliki banyak peluang," kata Hodak dilansir dari laman Persib, Senin (16/3/2026).

Pelatih asal Kroasia itu mengatakan, hasil tersebut membuat persaingan perebutan gelar juara Super League tetap ketat. Hal itu dikarenakan Persib dan Borneo FC masih berselisih empat poin.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement