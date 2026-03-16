Bojan Hodak Tak Masalah Persib Bandung Ditahan Borneo FC 1-1, Bikin Liga Tetap Menarik!

SAMARINDA – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, tidak masalah hanya meraih satu angka dari lawatan ke markas Borneo FC. Yang terpenting, Pangeran Biru tidak kalah.

Duel Borneo FC vs Persib Bandung itu merupakan laga tunda Super League 2025-2026. Partai digelar di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu 15 Maret 2026 malam WIB.

1. Tidak Terlalu Buruk

Persib sempat unggul melalui gol Adam Alis menit 14. Namun, Borneo FC bisa menyamakan kedudukan lewat gol Mariano Peralta pada menit 83.

Hodak mengatakan hasil tersebut tidak terlalu buruk buat timnya. Ia memuji performa Adam Alis dan kolega karena mampu mendominasi jalannya laga, apalagi saat babak pertama.

"Saya pikir kami memiliki peluang yang lebih baik di babak pertama, mereka (Borneo FC) tidak memiliki banyak peluang," kata Hodak dilansir dari laman Persib, Senin (16/3/2026).

Pelatih asal Kroasia itu mengatakan, hasil tersebut membuat persaingan perebutan gelar juara Super League tetap ketat. Hal itu dikarenakan Persib dan Borneo FC masih berselisih empat poin.