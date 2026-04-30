Hasil Bhayangkara FC vs Persib Bandung: Sundulan Berguinho Samakan Kedudukan 2-2!

BANDAR LAMPUNG – Hasil Bhayangkara FC vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 sudah diketahui hingga menit ke-48. Skor laga di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Lampung, Kamis (30/4/2026) malam WIB, itu untuk sementara 2-2.

Persib mampu menyamakan skor lewat sundulan Rosembergne da Silva atau Berguinho di menit ke-48. Gol tersebut membuat laga jadi semakin seru!

Jalannya Pertandingan

Serupa dengan babak pertama, Persib lagi-lagi mengambil inisiatif serangan. Tapi, kali ini perubahan dilakukan Hodak dengan memasukkan Layvin Kurzawa di awal babak ekdua.

Strategi tersebut sangat jitu. Sebuah umpan silang dari Kurzawa sukses ditanduk oleh Berguinho di menit ke-48! Bola meluncur deras dan membobol gawang Aqil Savik.