LIGA INDONESIA

Hasil Babak Pertama Bhayangkara FC vs Persib Bandung di Super League 2025-2026: Pangeran Biru Ketinggalan 1-2

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 30 April 2026 |19:55 WIB
Persib Bandung tertinggal 1-2 dari Bhayangkara FC di babak pertama (Foto: Persib Bandung)
BANDAR LAMPUNG – Hasil babak pertama Bhayangkara FC vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Lampung, Kamis (30/4/2026) malam WIB, itu berakhir dengan skor 2-1 untuk The Guardians.

Dua gol Bhayangkara FC dicetak oleh Bernard Doumbia (6’) dan Moussa Sidibe (26’). Sementara, satu gol Persib dibukukan Federico Barba (45+2’).

Persib Bandung vs Arema FC. (Foto: Instagram/persib)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Tim tamu langsung menggebrak di awal laga. Thom Haye melepaskan tembakan dari luar kotak penalti di menit pertama tapi bola meleset dari sasaran.

Namun, gol pertama dicetak oleh Bhayangkara di menit keenam! Lewat serangan balik, Privat Mbarga melepaskan umpan tarik ke mulut gawang yang diselesaikan dengan manis oleh Doumbia.

Persib menciptakan peluang lewat Andre Jung pada menit ke-39. Namun, sepakan keras pemain tersebut masih bisa dihalau Aqil Savik.

Pada menit ke-45+1, Persib berhasil memperkecil ketertinggalan dari Bhayangkara FC. Gol tersebut dicetak oleh Federico Barba usai manfaatkan umpan Adam Alis.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi. Sementara waktu Bhayangkara FC masih unggul 2-1 atas tim asuhan Bojan Hodak.

 

