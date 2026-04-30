Hasil Bhayangkara FC vs Persib Bandung: Maung Bandung Langsung Tertinggal 0-1!

BANDAR LAMPUNG – Hasil Bhayangkara FC vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 sudah diketahui hingga menit keenam. Skor laga di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Lampung, Kamis (30/4/2026) malam WIB, itu untuk sementara 1-0 buat The Guardians.

Gol Bhayangkara dicetak oleh Bernard Doumbia (6’). Persib lebih dulu menyengat tapi harus membayar mahal kelengahan.

Jalannya Pertandingan

Tim tamu langsung menggebrak di awal laga. Thom Haye melepaskan tembakan dari luar kotak penalti di menit pertama tapi bola meleset dari sasaran.

Namun, gol pertama dicetak oleh Bhayangkara di menit keenam! Lewat serangan balik, bola melambung ke sisi kiri serangan tuan rumah dan jatuh di kaki Privat Mbarga.

Dari sisi itu, Mbarga melepaskan umpan tarik ke mulut gawang Persib. Dengan mudah, Doumbia mencetak gol dari jarak dekat.