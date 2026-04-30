Komentar Berkelas Fabio Lefundes Usai Borneo FC Kudeta Persib Bandung di Puncak Klasemen Super League 2025-2026

KEDIRI – Pelatih Borneo FC, Fabio Lefundes, tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya setelah Pesut Etam –julukan Borneo FC– berhasil mencuri poin penuh di kandang Persik Kediri. Kemenangan tipis namun krusial ini tidak hanya mengembalikan posisi mereka ke takhta tertinggi klasemen sementara, tetapi juga menjadi pernyataan tegas skuad asal Samarinda ini memiliki mentalitas juara yang pantang menyerah.

Borneo FC sukses mengalahkan Persik Kediri 1-0 di pekan ke-30 Super League 2025-2026. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Brawijaya, Kediri, Jawa Timur pada Rabu 29 April 2026.

Gol semata wayang untuk Borneo FC dicatatkan oleh Koldo Obieta (55'). Kemenangan ini menjaga kans Pesut Etam dalam perebutan gelar juara.

Saat ini, Borneo FC duduk di posisi pertama klasemen dengan koleksi 69 poin. Mereka unggul tiga poin dari Persib Bandung, yang baru akan bermain malam ini, Kamis (30/4/2026) melawan Bhayangkara FC.

1. Ujian Berat di Tengah Lapangan Licin

Lefundes mengatakan, tambahan tiga poin ini sangat penting dalam kondisi title race seperti ini. Dia sempat khawatir lantaran Persik Kediri adalah tim yang kuat. Namun, Lefundes bersyukur anak asuhnya mampu melalui ujian berat itu.

"Tiga poin, tentu saja, karena kami terus berjuang untuk posisi pertama, yang telah kami lakukan sejak awal kompetisi," kata Lefundes dikutip dari laman resmi I.League, Kamis (30/4/2026).