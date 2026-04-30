Hitung-hitungan Peluang Persib Bandung Juara Super League 2025-2026: Sapu Bersih Otomatis Hattrick!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 30 April 2026 |13:05 WIB
Persib Bandung masih berpeluang juara Super League 2025-2026. (Foto: Persib.co.id)
PENGAMAT sepakbola Tanah Air, Ronny Pangemanan, meminta Persib Bandung untuk fokus di lima laga sisa Super League 2025-2026. Sebab, jika Persib Bandung menyapu bersih lima laga sisa, Maung Bandung -julukan Persib Bandung- dipastikan juara Super League 2025-2026.

“Saya pikir maju terus Persib. Saya pikir baru hattrick, okelah. Banyak di kompetisi lain yang juara beruntunnya lebih banyak,” kata Bung Ropan -sapaan akrab Ronny Pangemanan di Podcast Locker Room Okezone yang tayang di YouTube Official Okezone, Kamis (30/4/2026).

Persib Bandung pegang kendali untuk juara Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/@persib)

“Karena yang bicara adalah kualitas. Melihat perolehan poin saat ini, Persib Bandung fokus saja untuk lima pertandingan sisa. Karena jika selalu menang di lima laga sisa, Persib dipastikan juara,” lanjut Bung Ropan.

1. Persib Bandung Tergeser dari Puncak Klasemen Super League

Persib Bandung tergeser dari puncak klasemen Super League 2025-2026 setelah Borneo FC menang 1-0 atas Persik Kediri dalam lanjutan pekan ke-30, Rabu 29 April 2026 sore WIB. Borneo FC kini mengoleksi 69 angka, unggul tiga poin atas Persib Bandung di posisi dua.

Namun, dengan catatan, Persib Bandung baru memainkan 29 laga. Persib Bandung baru akan memainkan laga ke-30 mereka dengan tandang ke markas Bhayangkara FC pada Kamis, (30/4/2026) pukul 19.00 WIB.

Kemenangan dengan skor berapa pun atas Bhayangkara FC membuat Persib Bandung naik ke puncak klasemen, mengingat Maung Bandung unggul head-to-head atas Borneo FC.

 

