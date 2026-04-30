Jadwal Siaran Langsung Super League 2025-2026: Persib Bandung vs Bhayangkara FC Hari Ini

JADWAL siaran langsung Super League 2025-2026 hari ini, Kamis (30/4/2026), menyajikan dua pertarungan menarik. Pertama ada PSIM Yogyakarta vs Persita Tangerang dan ada Bhayangkara FC vs Persib Bandung.

Laga Bhayangkara vs Persib mungkin menjadi pusat perhatian utama mengingat Maung Bandung tengah bersaing ketat dengan Borneo FC untuk gelar juara Super League musim ini. Jelang laga krusial itu, jenderal lapangan tengah sekaligus kapten Persib Bandung, Marc Klok, menunjukkan ketenangan luar bias.

Pemain naturalisasi Timnas Indonesia tersebut menegaskan visi Maung Bandung saat ini sangat sederhana, yakni menyapu bersih seluruh pertandingan tersisa dengan kemenangan demi mengamankan gelar juara.

Persib Bandung akan berhadapan dengan Bhayangkara FC di pekan ke-30 Super League 2025-2026. Laga itu akan digelar di Stadion Sumpah Pemuda, Lampung pada Kamis (30/4/2026) pukul 19.00 WIB.

Pertandingan tersebut sangat krusial bagi Maung Bandung —julukan Persib— untuk tetap berada di jalur juara. Saat ini, Persib Bandung turun ke posisi kedua klasemen dengan torehan 66 poin.

1. Persaingan Sengit di Puncak Klasemen

Posisi mereka diambil alih Borneo FC yang berhasil menang tipis atas Persik Kediri (1-0) pada Rabu (29/4/2026) kemarin. Persib tentu butuh poin penuh demi mengembalikan takhta mereka.

Namun, tugas merebut tiga poin tidak mudah. Mengingat, Bhayangkara FC berupaya bangkit setelah kekalahan dari Persis Solo (1-2) pekan lalu. Soal ini, Klok menanggapi dengan santai.