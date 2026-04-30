Tak Sekadar Beri Tekanan untuk Persib Bandung, Shayne Pattynama: Hajar Persis Solo 4-0 Pulihkan Mental Persija Jakarta

JAKARTA – Bek sayap Persija Jakarta, Shayne Pattynama, membeberkan atmosfer di dalam ruang ganti timnya tengah berada dalam kondisi yang sangat kondusif. Tren positif ini menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Mauricio Souza dalam mengarungi sisa kompetisi Super League 2025-2026 demi menjaga peluang meraih gelar juara.

Kondisi itu tercipta setelah Persija berhasil meraih kemenangan 4-0 atas Persis Solo. Laga tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin 27 April 2026.

"Suasananya bagus. Karena beberapa minggu terakhir kami mendapatkan hasil yang kurang baik. Jadi, sekarang kami menang 4-0 dan akhirnya bisa menang dengan nyaman," kata Shayne di Jakarta, dikutip Kamis (30/4/2026).

Pemain Timnas Indonesia itu mengakui timnya punya kepercayaan diri tinggi untuk menatap laga-laga selanjutnya. Tentunya Persija akan berusaha tidak hilang poin agar menjaga asa menjadi juara meskipun harus bersaing dengan Borneo FC dan Persib Bandung.

Persija Jakarta vs Persis Solo di SUGBK. (Foto: Instagram/persija)

1. Kepercayaan Diri dan Momentum Juara

"Jadi, ini perasaan yang bagus untuk semua orang dan memberi banyak kepercayaan diri. Jadi tentu saja suasananya baik," sambung Shayne Pattynama.