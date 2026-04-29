Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Dewa United vs Persijap Jepara di Super League 2025-2026: Banten Warriors Menang Dramatis 1-0

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 29 April 2026 |21:07 WIB
Dewa United menang 1-0 atas Persijap Jepara di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@dewaunitedfc)
A
A
A

SERANG – Hasil Dewa United vs Persijap Jepara di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Internasional Banten (BIS), Serang, Banten, Rabu (29/4/2026) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk Banten Warriors.

Gol tunggal kemenangan Dewa United dicetak melalui penalti Alex Martins (54’). Persijap sempat mendapatkan hadiah tendangan 12 pas di menit terakhir tapi gagal dikonversi.

Jalannya Pertandingan

Dewa United langsung tampil menekan sejak awal pertandingan saat bermain di kandang sendiri. Namun, tim berjuluk Banten Warriors itu sempat kesulitan membongkar rapatnya lini pertahanan Persijap Jepara.

Persijap Jepara tidak tinggal diam menghadapi tekanan tuan rumah. Laskar Kalinyamat -julukan Persijap Jepara- perlahan mulai menemukan ritme permainan dan beberapa kali mengancam lewat skema serangan balik cepat.

Pertandingan berjalan cukup terbuka sepanjang babak pertama. Kedua tim saling melancarkan serangan untuk mencari celah mencetak gol.

Dewa United mencoba mengandalkan permainan cepat dari sisi sayap untuk membongkar pertahanan lawan. Akan tetapi, upaya yang mereka lakukan belum mampu menghasilkan gol.

Di sisi lain, Persijap Jepara tampil disiplin dalam menjaga area pertahanannya. Tim tamu juga beberapa kali membuat lini belakang Dewa United bekerja keras saat menghadapi serangan balik.

Meski jual beli serangan terus terjadi, tidak ada gol yang tercipta hingga turun minum. Wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama dengan skor sementara masih imbang tanpa gol.

Memasuki babak kedua, intensitas permainan kedua tim tidak mengalami penurunan. Dewa United akhirnya berhasil membuka keunggulan pada menit ke-53 setelah mendapatkan hadiah penalti.

Alex Martins (54' (P)) yang dipercaya sebagai algojo mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Penyerang andalan Dewa United itu sukses menaklukkan kiper Persijap Jepara untuk membawa timnya unggul 1-0.

Banten Warriors hampir menggandakan keunggulan pada menit ke-66. Namun, peluang emas Alex Martins gagal berbuah gol setelah tendangannya berhasil diblok oleh Sendri Johansah.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement