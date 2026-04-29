Hasil Semen Padang vs Madura United di Super League 2025-2026: Menang 1-0, Laskar Sape Kerrab Curi Poin Krusial

PADANG – Hasil Semen Padang vs Madura United di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Gelora H. Agus Salim, Padang, Sumatra Barat, Rabu (29/4/2026) sore WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk Laskar Sape Kerrab.

Gol tunggal kemenangan Madura United dicetak oleh Junior Brandao (15’). Kekalahan ini mendekatkan Semen Padang untuk turun kasta musim depan.

Jalannya Pertandingan

Tim tuan rumah sebenarnya tampil agresif sejak menit awal pertandingan. Semen Padang mencoba mengambil inisiatif serangan demi menekan pertahanan Madura United.

Namun, terlalu fokus menyerang membuat lini belakang Semen Padang lengah. Madura United berhasil memanfaatkan situasi tersebut untuk membuka keunggulan lebih dulu pada menit ke-15.

Gol semata wayang dalam pertandingan itu dicetak Junior Brandao. Penyelesaian akhirnya sukses membawa Laskar Sape Kerrab -julukan Madura United- unggul 1-0 atas tuan rumah.

Semen Padang sempat membuat publik tuan rumah bersorak pada menit ke-30 setelah Guillermo mencetak gol ke gawang Madura United. Akan tetapi, wasit menganulir gol tersebut karena lebih dulu terjadi pelanggaran dalam proses serangan.