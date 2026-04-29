Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Semen Padang vs Madura United di Super League 2025-2026: Menang 1-0, Laskar Sape Kerrab Curi Poin Krusial

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 29 April 2026 |18:01 WIB
Madura United menang 1-0 atas Semen Padang di kandang lawan pada Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@maduraunited.fc)
A
A
A

PADANG – Hasil Semen Padang vs Madura United di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Gelora H. Agus Salim, Padang, Sumatra Barat, Rabu (29/4/2026) sore WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk Laskar Sape Kerrab.

Gol tunggal kemenangan Madura United dicetak oleh Junior Brandao (15’). Kekalahan ini mendekatkan Semen Padang untuk turun kasta musim depan.

Semen Padang vs Madura United di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@maduraunited.fc)

Jalannya Pertandingan

Tim tuan rumah sebenarnya tampil agresif sejak menit awal pertandingan. Semen Padang mencoba mengambil inisiatif serangan demi menekan pertahanan Madura United.

Namun, terlalu fokus menyerang membuat lini belakang Semen Padang lengah. Madura United berhasil memanfaatkan situasi tersebut untuk membuka keunggulan lebih dulu pada menit ke-15.

Gol semata wayang dalam pertandingan itu dicetak Junior Brandao. Penyelesaian akhirnya sukses membawa Laskar Sape Kerrab -julukan Madura United- unggul 1-0 atas tuan rumah.

Semen Padang sempat membuat publik tuan rumah bersorak pada menit ke-30 setelah Guillermo mencetak gol ke gawang Madura United. Akan tetapi, wasit menganulir gol tersebut karena lebih dulu terjadi pelanggaran dalam proses serangan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement